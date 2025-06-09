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В Госдуме опровергли информацию о штрафах за установку глухих заборов

В Госдуме опровергли информацию о штрафах за установку глухих заборов - 09.06.2025, ПРАЙМ

В Госдуме опровергли информацию о штрафах за установку глухих заборов

Информация, согласно которой с 9 июня в России за установку глухих заборов между дачными участками грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей, не соответствует... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T16:21+0300

2025-06-09T16:21+0300

2025-06-09T16:21+0300

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Информация, согласно которой с 9 июня в России за установку глухих заборов между дачными участками грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей, не соответствует действительности, такие санкции не предусмотрены ни на федеральном, ни на региональном уровне, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "В последнее время в СМИ и социальных сетях распространяется информация о якобы вступивших в силу с 9 июня новых правилах, запрещающих устанавливать глухие заборы между дачными участками. Сообщается, что разрешены только прозрачные ограждения, а при нарушении якобы предусмотрены штрафы — вплоть до 1,5% от кадастровой стоимости земли. Эта информация не соответствует действительности. Широко тиражируемая информация о штрафах от 5 до 10 тысяч рублей или 1–1,5% от кадастровой стоимости не основана на действующем законодательстве. Такие санкции не предусмотрены ни на федеральном, ни на региональном уровне", - сказал Якубовский. Парламентарий отметил, что ни 9 июня, ни в какой-либо другой день в 2025 году не вступал в силу новый федеральный закон, постановление правительства РФ или иной нормативный правовой акт, запрещающий установку глухих заборов между участками. Он добавил, что ни в Земельном кодекс РФ, ни в КоАП РФ нет нормы, предусматривающей штрафы за тип ограждения на земельном участке. "Упоминаемые в публикациях требования - это не законы, а строительные нормы и правила, разработанные как рекомендации, в первую очередь для соблюдения санитарных и противопожарных расстояний, обеспечения освещённости и вентиляции. Речь идёт о документах вроде СНиП 30-02-97 и актуализированного СП 53.13330.2011. В них действительно содержится рекомендация: между смежными участками — особенно в садоводческих товариществах — предпочтительно устанавливать прозрачные ограждения высотой до 1,5 м. Однако эта норма не носит обязательного характера для собственников участков, если иное не установлено локальными нормативами", - подчеркнул он. Депутат ГД уточнил, что в данном случае речь может идти лишь о судебных спорах между соседями: если глухой забор мешает, например, инсоляции или нарушает права другого собственника, он может обратиться в суд. "Суд, в индивидуальном порядке, может обязать убрать забор, если сочтёт его установку нарушающей нормы и интересы. Но даже в этом случае речь идёт не о штрафе, а о частноправовом споре между гражданами", - отметил он. Якубовский подчеркнул, что устанавливать глухой забор на своём участке возможно, если это не нарушает местные требования. По его словам, в случае сомнений лучше получить согласие в письменной форме или проконсультироваться с местной администрацией.

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россия, общество , рф, госдума