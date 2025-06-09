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Глава РФПИ похвалил соцсеть Х в ответ на пост Маска - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Глава РФПИ похвалил соцсеть Х в ответ на пост Маска
Глава РФПИ похвалил соцсеть Х в ответ на пост Маска - 09.06.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ похвалил соцсеть Х в ответ на пост Маска
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев похвалил соцсеть Х в ответ на... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T00:44+0300
2025-06-09T00:44+0300
технологии
экономика
россия
москва
рф
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев похвалил соцсеть Х в ответ на пост американского предпринимателя Илона Маска о том, что она лидирует среди новостных ресурсов планеты. Маск назвал соцсеть Х источником новостей номер один в мире, сделав репост сообщения о том, что Х занимала первую строчку в рейтинге информационных ресурсов в магазине приложений AppStore по состоянию на 8 июня. "X дает возможности для критического мышления - основы человеческого прогресса. Она дает голос истинам, которые цензурируются в традиционных СМИ", - написал Дмитриев в ответе на пост Маска.
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технологии, россия, москва, рф, кирилл дмитриев, рфпи
Технологии, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Кирилл Дмитриев, РФПИ
00:44 09.06.2025
 
Глава РФПИ похвалил соцсеть Х в ответ на пост Маска

Глава РФПИ Дмитриев похвалил соцсеть Х в ответ на пост Илона Маска

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев похвалил соцсеть Х в ответ на пост американского предпринимателя Илона Маска о том, что она лидирует среди новостных ресурсов планеты.
Маск назвал соцсеть Х источником новостей номер один в мире, сделав репост сообщения о том, что Х занимала первую строчку в рейтинге информационных ресурсов в магазине приложений AppStore по состоянию на 8 июня.
"X дает возможности для критического мышления - основы человеческого прогресса. Она дает голос истинам, которые цензурируются в традиционных СМИ", - написал Дмитриев в ответе на пост Маска.
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯМОСКВАРФКирилл ДмитриевРФПИ
 
 
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