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Глава РФПИ похвалил соцсеть Х в ответ на пост Маска

Глава РФПИ похвалил соцсеть Х в ответ на пост Маска - 09.06.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ похвалил соцсеть Х в ответ на пост Маска

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев похвалил соцсеть Х в ответ на... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T00:44+0300

2025-06-09T00:44+0300

2025-06-09T00:44+0300

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев похвалил соцсеть Х в ответ на пост американского предпринимателя Илона Маска о том, что она лидирует среди новостных ресурсов планеты. Маск назвал соцсеть Х источником новостей номер один в мире, сделав репост сообщения о том, что Х занимала первую строчку в рейтинге информационных ресурсов в магазине приложений AppStore по состоянию на 8 июня. "X дает возможности для критического мышления - основы человеческого прогресса. Она дает голос истинам, которые цензурируются в традиционных СМИ", - написал Дмитриев в ответе на пост Маска.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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