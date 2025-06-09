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Комитет ГД поддержал продление нулевой ставки НДС для гостиничного бизнеса
Комитет ГД поддержал продление нулевой ставки НДС для гостиничного бизнеса - 09.06.2025, ПРАЙМ
Комитет ГД поддержал продление нулевой ставки НДС для гостиничного бизнеса
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки о продлении до конца 2030 года нулевой ставки НДС для гостиничного бизнеса и других льготах. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T14:19+0300
2025-06-09T14:19+0300
2025-06-09T14:19+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки о продлении до конца 2030 года нулевой ставки НДС для гостиничного бизнеса и других льготах. Первоначальная редакция предусматривала установление на период 2028-2064 годов нулевой ставки НДС на перевозки по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Бюджетный комитет в понедельник при подготовке законопроекта ко второму чтению поддержал ряд дополнительных поправок к нему. Одна из них в целях стимулирования развития внутреннего туризма продлевает до 31 декабря 2030 года действие нулевой ставки НДС для гостиниц и других объектов размещения туристов. Сейчас эта мера действует до 30 июня 2027 года. Другая поправка увеличивает до 3 миллиардов рублей с 2 миллиардов максимальный порог доходов предприятий общественного питания, при котором они освобождаются от уплаты НДС. Речь идёт о кафе, барах, ресторанах и других объектах общепита. Такие решения позволят укрепить развитие отрасли, придадут ее динамике дополнительный импульс, что положительно отразится и на смежных сегментах, где много представителей малого и среднего бизнеса, пояснял в мае на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин. Помимо этого, поправками снижается налоговая нагрузка по НДС и налогу на прибыль для организаций при безвозмездной передаче имущества, работ и услуг на нужды СВО. Такое имущество (за исключением денежных средств) предлагается не учитывать при определении налоговой базы, а стоимость работ и услуг - не включать в состав внереализационных расходов при расчёте налога на прибыль. Плательщики единого сельхозналога и при упрощенной системы налогообложения также смогут учитывать стоимость такого имущества, работ и услуг в составе расходов. Кроме того, была поддержана поправка, продлевающая возможность признавать доходами проценты, выплачиваемые российским компаниям под санкциями, только в момент их получения, а не начисления. Она "действительно нужная бизнесу и ее все очень ждут", заявила в ходе обсуждения поправки первый зампред бюджетного комитета Ольга Ануфриева. "Это уже действующая норма, которая предусматривает, что в связи с санкционным давлением и невозможностью осуществления платежей те проценты, которые уплачиваются в адрес российской компании и которые сейчас не перечисляются, они учитываются при налогообложении по мере их поступления. И соответственно, срок получения этих денежных средств предлагается продлить на более долгий срок в связи с тем, что эти ограничения не снимаются", - пояснил директор департамента налоговой политики Минфина РФ Данил Волков. То есть, когда они фактически поступят, в этот момент и будет налогообложение, добавил он.
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бизнес, россия, санкт-петербург, рф, михаил мишустин, госдума
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, Михаил Мишустин, Госдума
Комитет ГД поддержал продление нулевой ставки НДС для гостиничного бизнеса
Комитет Госдумы поддержал продление нулевой ставки НДС для гостиничного бизнеса
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки о продлении до конца 2030 года нулевой ставки НДС для гостиничного бизнеса и других льготах.
Первоначальная редакция предусматривала установление на период 2028-2064 годов нулевой ставки НДС на перевозки по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Бюджетный комитет в понедельник при подготовке законопроекта ко второму чтению поддержал ряд дополнительных поправок к нему. Одна из них в целях стимулирования развития внутреннего туризма продлевает до 31 декабря 2030 года действие нулевой ставки НДС для гостиниц и других объектов размещения туристов. Сейчас эта мера действует до 30 июня 2027 года.
Другая поправка увеличивает до 3 миллиардов рублей с 2 миллиардов максимальный порог доходов предприятий общественного питания, при котором они освобождаются от уплаты НДС. Речь идёт о кафе, барах, ресторанах и других объектах общепита.
Такие решения позволят укрепить развитие отрасли, придадут ее динамике дополнительный импульс, что положительно отразится и на смежных сегментах, где много представителей малого и среднего бизнеса, пояснял в мае на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.
Помимо этого, поправками снижается налоговая нагрузка по НДС и налогу на прибыль для организаций при безвозмездной передаче имущества, работ и услуг на нужды СВО. Такое имущество (за исключением денежных средств) предлагается не учитывать при определении налоговой базы, а стоимость работ и услуг - не включать в состав внереализационных расходов при расчёте налога на прибыль. Плательщики единого сельхозналога и при упрощенной системы налогообложения также смогут учитывать стоимость такого имущества, работ и услуг в составе расходов.
Кроме того, была поддержана поправка, продлевающая возможность признавать доходами проценты, выплачиваемые российским компаниям под санкциями, только в момент их получения, а не начисления. Она "действительно нужная бизнесу и ее все очень ждут", заявила в ходе обсуждения поправки первый зампред бюджетного комитета Ольга Ануфриева.
"Это уже действующая норма, которая предусматривает, что в связи с санкционным давлением и невозможностью осуществления платежей те проценты, которые уплачиваются в адрес российской компании и которые сейчас не перечисляются, они учитываются при налогообложении по мере их поступления. И соответственно, срок получения этих денежных средств предлагается продлить на более долгий срок в связи с тем, что эти ограничения не снимаются", - пояснил директор департамента налоговой политики Минфина РФ Данил Волков. То есть, когда они фактически поступят, в этот момент и будет налогообложение, добавил он.
Правительство продлит нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса