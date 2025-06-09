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Комитет ГД поддержал законопроект о штрафах для иноагентов

Комитет ГД поддержал законопроект о штрафах для иноагентов - 09.06.2025, ПРАЙМ

Комитет ГД поддержал законопроект о штрафах для иноагентов

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект, вводящий штрафы до 500 тысяч рублей за несоблюдение иноагентами... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T11:35+0300

2025-06-09T11:35+0300

2025-06-09T11:35+0300

россия

общество

госдума

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект, вводящий штрафы до 500 тысяч рублей за несоблюдение иноагентами требований Минюста, а также увеличивающий штрафы за нарушение маркировки материалов иноагентов. Законопроект был внесен в Госдуму межфракционной группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым. Им предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей 19.4, предусматривающей установление административной ответственности за невыполнение законных требований должностного лица Минюста России, а также воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей. Штрафы за данное правонарушение составят от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 300 тысяч рублей - для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей - для юридических лиц. Протоколы об указанных административных правонарушениях предлагается отнести к компетенции суда. Также законопроектом повышается ответственность за несоблюдение формы маркировки материалов иноагентов, штрафы за данное правонарушение предлагается установить в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Проектом также вводится возможность заочного (при совершении административных правонарушений за пределами РФ) привлечения иностранных агентов к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранных агентов.

https://1prime.ru/20250603/inoagenty-858165795.html

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россия, общество , госдума