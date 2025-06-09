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В ГД одобрили законопроект о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений

В ГД одобрили законопроект о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений - 09.06.2025, ПРАЙМ

В ГД одобрили законопроект о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о совершенствовании налогового стимулирования для формирования... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T13:07+0300

2025-06-09T13:07+0300

2025-06-09T13:07+0300

экономика

финансы

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о совершенствовании налогового стимулирования для формирования долгосрочных сбережений населения. На рассмотрение Думы его планируется вынести 11 июня. Документ внесен правительством РФ. Он направлен на стимулирование работодателей участвовать в формировании средств по программе долгосрочных сбережений (ПДС) в пользу своих работников, а граждан - заключать договоры долгосрочного страхования жизни. Для этого предлагается учитывать сберегательные взносы работодателей по ПДС в составе расходов при налогообложении прибыли организации, а также не облагать их страховыми взносами. При этом сберегательные взносы будут учитываться в расходах в размере, не превышающем 12% от суммы расходов на оплату труда, а страховыми взносами не будут облагаться суммы в пределах 12% от базы для исчисления страховых взносов за конкретного работника за расчетный период, пояснял ранее Минфин. При проверке условия минимального срока для получения налогового вычета будет учитываться факт обращения гражданина за выплатой по договору долгосрочных сбережений, а не момент наступления оснований для ее назначения. А при переводе всех средств со счета долгосрочных сбережений в новый договор предлагается засчитывать срок действия старого договора, прекращенного в связи с таким переводом. Кроме того, в целях выравнивания условий налогообложения по "долгосрочным продуктам" для доходов в виде выплат по договорам долгосрочных сбережений устанавливается НДС в размере 13% и 15%, в зависимости от суммы налоговых баз. Аналогичный подход сейчас применяется для страховых выплат по договорам страхования, выплат по пенсионному обеспечению, доходов по операциям с ценными бумагами и операциям с производными финансовыми инструментами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ И ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ Законопроект распространяет возможность получения налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан на страховые взносы по договорам страхования жизни, в том числе долевого страхования жизни. Одновременно сохраняется возможность применения старого порядка определении налоговой базы по НДФЛ по договорам страхования жизни, заключенным до текущего года сроком от трех лет в отношении части страховых выплат, сформированных за счет инвестиционного дохода за каждый год действия договора до 2025 года. Для договоров дольше пяти лет документ предоставляет возможность применить по выбору старый порядок или освобождение от НДФЛ страховой выплаты, превышающей суммы внесенных страховых взносов, до 30 миллионов рублей. Но изменения не распространяются на договоры страхования жизни, по которым страховая премия была увеличена после 30 июня 2024 года или в которых предусмотрено условие их продления. До конца прошлого года страховые выплаты по договорам страхования жизни, связанные с дожитием застрахованного лица до определенного возраста или срока, либо в случае наступления иного события, учитывались при определении налоговой базы по НДФЛ только при превышении, которое определялось по специальному порядку с учетом среднегодовой ставки рефинансирования Банка России. С 2025 года такая налоговая преференция была отменена.

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финансы, россия, госдума, минфин