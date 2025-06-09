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В ГД одобрили изменения в налогообложении компаний из "русских офшоров"
В ГД одобрили изменения в налогообложении компаний из "русских офшоров" - 09.06.2025, ПРАЙМ
В ГД одобрили изменения в налогообложении компаний из "русских офшоров"
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, внесенный группой сенаторов и уточняющий особенности налогообложения в... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T13:24+0300
2025-06-09T13:24+0300
2025-06-09T13:24+0300
экономика
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, внесенный группой сенаторов и уточняющий особенности налогообложения в России международных холдинговых компаний (МХК), зарегистрированных в "русских офшорах". МХК - это компания, имеющая статус участника специального административного района (САР) на территории острова Русский в Приморском крае или острова Октябрьский в Калининградской области. Этот статус позволяет ей применять пониженные ставки налога на прибыль организаций в отношении доходов в виде дивидендов, процентов и роялти (5% по полученным и 10% по выплаченным). Но для применения таких ставок, в частности, не менее 70% своих расходов МХК должна осуществлять на территории РФ. Законопроект уточняет в Налоговом кодексе порядок расчета этой 70-процентной доли, исключая из него расходы МХК по операциям с ценными бумагами. Это, согласно пояснительной записке, предотвращает ситуации, когда компании, ранее владевшие ценными бумагами за рубежом, после перерегистрации в России сталкиваются с искусственным увеличением доли зарубежных расходов, что может затруднить выполнение условий применения пониженных ставок налога на прибыль. Кроме того, совершенствуются правила налогообложения операций с ценными бумагами экономически значимых организаций (ЭЗО), принадлежащими иностранным холдинговым компаниям (ИХК). ИХК – это иностранная компания, участвующая в других иностранных организациях и в уставном капитале которой доля российской организации составляет не менее 75%. Для ИХК сейчас действуют особые правила налогообложения, в том числе позволяющие уменьшить налогооблагаемый доход, в частности при первой продаже акций (долей) ЭЗО. При расчете их стоимости используется доля балансовой стоимости акций (долей) ЭЗО в балансовой стоимости активов ИХК. Законопроектом при исчислении налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц разрешается при определении такой доли использовать оценку рыночной стоимости акций (долей) и активов ИХК, предоставленную независимым оценщиком. Правительство РФ поддерживает законопроект.
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Госдума
В ГД одобрили изменения в налогообложении компаний из "русских офшоров"
Комитет ГД одобрил проект об особенностях налогообложения МХК в "русских офшорах"
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, внесенный группой сенаторов и уточняющий особенности налогообложения в России международных холдинговых компаний (МХК), зарегистрированных в "русских офшорах".
МХК - это компания, имеющая статус участника специального административного района (САР) на территории острова Русский в Приморском крае или острова Октябрьский в Калининградской области. Этот статус позволяет ей применять пониженные ставки налога на прибыль организаций в отношении доходов в виде дивидендов, процентов и роялти (5% по полученным и 10% по выплаченным). Но для применения таких ставок, в частности, не менее 70% своих расходов МХК должна осуществлять на территории РФ.
Законопроект уточняет в Налоговом кодексе порядок расчета этой 70-процентной доли, исключая из него расходы МХК по операциям с ценными бумагами. Это, согласно пояснительной записке, предотвращает ситуации, когда компании, ранее владевшие ценными бумагами за рубежом, после перерегистрации в России сталкиваются с искусственным увеличением доли зарубежных расходов, что может затруднить выполнение условий применения пониженных ставок налога на прибыль.
Кроме того, совершенствуются правила налогообложения операций с ценными бумагами экономически значимых организаций (ЭЗО), принадлежащими иностранным холдинговым компаниям (ИХК). ИХК – это иностранная компания, участвующая в других иностранных организациях и в уставном капитале которой доля российской организации составляет не менее 75%.
Для ИХК сейчас действуют особые правила налогообложения, в том числе позволяющие уменьшить налогооблагаемый доход, в частности при первой продаже акций (долей) ЭЗО. При расчете их стоимости используется доля балансовой стоимости акций (долей) ЭЗО в балансовой стоимости активов ИХК.
Законопроектом при исчислении налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц разрешается при определении такой доли использовать оценку рыночной стоимости акций (долей) и активов ИХК, предоставленную независимым оценщиком.
Правительство РФ поддерживает законопроект.
Правительство внесло в Госдуму проект об исполнении бюджета за 2024 год