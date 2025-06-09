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Глава МАГАТЭ оценил целесообразность перезапуска Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ оценил целесообразность перезапуска Запорожской АЭС - 09.06.2025, ПРАЙМ

Глава МАГАТЭ оценил целесообразность перезапуска Запорожской АЭС

Перезапуск Запорожской АЭС при нынешних обстоятельствах нецелесообразен, но МАГАТЭ известно о планах российской стороны сделать это в какой-то момент, заявил... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T13:59+0300

2025-06-09T13:59+0300

2025-06-09T13:59+0300

энергетика

россия

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

росатом

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ВЕНА, 9 июн - ПРАЙМ. Перезапуск Запорожской АЭС при нынешних обстоятельствах нецелесообразен, но МАГАТЭ известно о планах российской стороны сделать это в какой-то момент, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "При нынешних обстоятельствах перезапуск (ЗАЭС - ред.) нецелесообразен и, возможно, должен быть избегаем", - сказал Гросси журналистам. При этом, по его словам, МАГАТЭ известно, что у российской стороны есть намерение перезапустить станцию в какой-то момент. "Нам показывали некоторые планы… но это вопрос, связанный с более широкими переговорами и другими аспектами", - уточнил гендиректор. В Калининграде в пятницу прошёл очередной раунд межведомственных консультаций "Росатома" и МАГАТЭ во главе с генеральными директорами Алексеем Лихачевым и Гросси. Стороны обсудили основные вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

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россия, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, росатом