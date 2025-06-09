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Индекс потребительских цен Китая в мае снизился на 0,1%

Индекс потребительских цен Китая в мае снизился на 0,1% - 09.06.2025, ПРАЙМ

Индекс потребительских цен Китая в мае снизился на 0,1%

Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в мае снизился на 0,1% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в понедельник | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T06:00+0300

2025-06-09T06:00+0300

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ПЕКИН, 9 июн – ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в мае снизился на 0,1% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления КНР. По итогам пяти месяцев года показатель в годовом исчислении также снизился на 0,1%. CPI в городах в мае остался на уровне прошлого года, а в сельской местности упал на 0,4%. Цены на продовольственные товары по сравнению с маем 2024 года упали на 0,4%, цены на непродовольственные товары остались на уровне прошлого года, цены на потребительские товары упали на 0,5%, услуги подорожали на 0,5%. Цены на свежие фрукты в мае в годовом выражении выросли на 5,5%, на овощи и зелень снизились на 8,3%, цены на мясо выросли на 0,7%, свинина подорожала на 3,1%. Услуги здравоохранения в мае выросли в цене на 0,3% к году, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 0,9%, в то время как цены на транспорт и связь снизились на 4,3%. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в мае в годовом выражении снизился на 3,3%. В марте в опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) докладе о работе правительства говорилось, что инфляция в Китае в 2025 году составит примерно 2%. По итогам 2024 года инфляция в Китае составила 0,2%, хотя власти ожидали роста цен примерно на 3%. С февраля 2023 года инфляция в Китае не поднималась выше 1%. Нулевую инфляцию в стране фиксировали в июне и сентябре прошлого года, а дефляцию - в июле, октябре и ноябре. В статбюро заявляли, что замедление роста CPI в годовом исчислении объясняется высокой базой в соответствующем периоде 2022 года.

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мировая экономика, китай, кнр, cpi