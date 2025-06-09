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Биржи США колеблются в ожидании итогов переговоров между США и Китаем

Биржи США колеблются в ожидании итогов переговоров между США и Китаем - 09.06.2025, ПРАЙМ

Биржи США колеблются в ожидании итогов переговоров между США и Китаем

Основные американские фондовые индексы в понедельник не показывают единой динамики в ожидании итогов торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T16:44+0300

2025-06-09T16:44+0300

2025-06-09T16:44+0300

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник не показывают единой динамики в ожидании итогов торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.35 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,21% - до 42 673,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,16% - до 19 560,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 0,08% - до 5 995,8 пункта. Трейдеры ждут продолжения торговых переговоров между США и Китаем. В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что министр финансов страны Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами. "Переговоры должны продолжаться еще некоторое время, прежде чем мы решим, есть ли реальный прогресс, однако большинство инвесторов сохраняют надежду на положительные результаты", - цитирует агентство Рейтер основателя инвестиционной компании Andersen Capital Management Питера Андерсена (Peter Andersen). На этой неделе, в среду, станут известны данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что по итогам мая годовая инфляция ускорилась до 2,5% с 2,3% месяцем ранее.

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рынок, торги, индексы, сша, китай, дональд трамп, скотт бессент, dow jones, nasdaq composite