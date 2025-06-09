https://1prime.ru/20250609/indeksy--858340802.html
Биржи США колеблются в ожидании итогов переговоров между США и Китаем
Биржи США колеблются в ожидании итогов переговоров между США и Китаем - 09.06.2025, ПРАЙМ
Биржи США колеблются в ожидании итогов переговоров между США и Китаем
Основные американские фондовые индексы в понедельник не показывают единой динамики в ожидании итогов торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T16:44+0300
2025-06-09T16:44+0300
2025-06-09T16:44+0300
экономика
рынок
торги
индексы
сша
китай
дональд трамп
скотт бессент
dow jones
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/59/827315963_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_a85f9083b563c362e0595da3fa464bd1.jpg
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник не показывают единой динамики в ожидании итогов торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.35 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,21% - до 42 673,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,16% - до 19 560,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 0,08% - до 5 995,8 пункта. Трейдеры ждут продолжения торговых переговоров между США и Китаем. В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что министр финансов страны Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами. "Переговоры должны продолжаться еще некоторое время, прежде чем мы решим, есть ли реальный прогресс, однако большинство инвесторов сохраняют надежду на положительные результаты", - цитирует агентство Рейтер основателя инвестиционной компании Andersen Capital Management Питера Андерсена (Peter Andersen). На этой неделе, в среду, станут известны данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что по итогам мая годовая инфляция ускорилась до 2,5% с 2,3% месяцем ранее.
https://1prime.ru/20250609/birzhi-858331899.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/59/827315963_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e3ebfcc01bfc7a374cd2fecafc7e2a92.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, индексы, сша, китай, дональд трамп, скотт бессент, dow jones, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Dow Jones, Nasdaq Composite
Биржи США колеблются в ожидании итогов переговоров между США и Китаем
Биржи США колеблются в ожидании итогов торговых переговоров между США и Китаем
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник не показывают единой динамики в ожидании итогов торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.35 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,21% - до 42 673,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,16% - до 19 560,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 0,08% - до 5 995,8 пункта.
Трейдеры ждут продолжения торговых переговоров между США и Китаем. В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что министр финансов страны Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами.
"Переговоры должны продолжаться еще некоторое время, прежде чем мы решим, есть ли реальный прогресс, однако большинство инвесторов сохраняют надежду на положительные результаты", - цитирует агентство Рейтер основателя инвестиционной компании Andersen Capital Management Питера Андерсена (Peter Andersen).
На этой неделе, в среду, станут известны данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что по итогам мая годовая инфляция ускорилась до 2,5% с 2,3% месяцем ранее.
Биржи Европы снижаются в ожидании торгов между США и Китаем