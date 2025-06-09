Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи США колеблются в ожидании итогов переговоров между США и Китаем - 09.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250609/indeksy--858340802.html
Биржи США колеблются в ожидании итогов переговоров между США и Китаем
Биржи США колеблются в ожидании итогов переговоров между США и Китаем - 09.06.2025, ПРАЙМ
Биржи США колеблются в ожидании итогов переговоров между США и Китаем
Основные американские фондовые индексы в понедельник не показывают единой динамики в ожидании итогов торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T16:44+0300
2025-06-09T16:44+0300
экономика
рынок
торги
индексы
сша
китай
дональд трамп
скотт бессент
dow jones
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/59/827315963_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_a85f9083b563c362e0595da3fa464bd1.jpg
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник не показывают единой динамики в ожидании итогов торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.35 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,21% - до 42 673,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,16% - до 19 560,62 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 опускался на 0,08% - до 5 995,8 пункта. Трейдеры ждут продолжения торговых переговоров между США и Китаем. В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что министр финансов страны Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами. "Переговоры должны продолжаться еще некоторое время, прежде чем мы решим, есть ли реальный прогресс, однако большинство инвесторов сохраняют надежду на положительные результаты", - цитирует агентство Рейтер основателя инвестиционной компании Andersen Capital Management Питера Андерсена (Peter Andersen). На этой неделе, в среду, станут известны данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что по итогам мая годовая инфляция ускорилась до 2,5% с 2,3% месяцем ранее.
https://1prime.ru/20250609/birzhi-858331899.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/59/827315963_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e3ebfcc01bfc7a374cd2fecafc7e2a92.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, сша, китай, дональд трамп, скотт бессент, dow jones, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Dow Jones, Nasdaq Composite
16:44 09.06.2025
 
Биржи США колеблются в ожидании итогов переговоров между США и Китаем

Биржи США колеблются в ожидании итогов торговых переговоров между США и Китаем

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник не показывают единой динамики в ожидании итогов торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.35 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,21% - до 42 673,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,16% - до 19 560,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 0,08% - до 5 995,8 пункта.
Трейдеры ждут продолжения торговых переговоров между США и Китаем. В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что министр финансов страны Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами.
"Переговоры должны продолжаться еще некоторое время, прежде чем мы решим, есть ли реальный прогресс, однако большинство инвесторов сохраняют надежду на положительные результаты", - цитирует агентство Рейтер основателя инвестиционной компании Andersen Capital Management Питера Андерсена (Peter Andersen).
На этой неделе, в среду, станут известны данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что по итогам мая годовая инфляция ускорилась до 2,5% с 2,3% месяцем ранее.
%Биржа - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
Биржи Европы снижаются в ожидании торгов между США и Китаем
13:43
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыСШАКИТАЙДональд ТрампСкотт БессентDow JonesNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала