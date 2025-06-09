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"Рособоронэкспорт" представит в Индонезии более 250 образцов вооружений

"Рособоронэкспорт" представит в Индонезии более 250 образцов вооружений - 09.06.2025, ПРАЙМ

"Рособоронэкспорт" представит в Индонезии более 250 образцов вооружений

"Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") на выставке Indo Defense 2025 представит более 250 образцов вооружений, в том числе адаптированных для армии Индонезии,... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T00:16+0300

2025-06-09T00:16+0300

2025-06-09T00:16+0300

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") на выставке Indo Defense 2025 представит более 250 образцов вооружений, в том числе адаптированных для армии Индонезии, сообщила пресс-служба компании. Международная выставка Indo Defense 2025 пройдет с 11 по 14 июня на территории выставочного комплекса Jakarta International Expo Kemayoran в Джакарте. "Российская делегация принимает участие в Indo Defense 2025 по личному приглашению президента Республики Индонезия Правобо Субианто, которое он сделал при встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2024 году. В рамках нее компания представит новейшие образцы российского производства, максимально удовлетворяющие требованиям программы вооружения Вооруженных сил Индонезии 2025-2029 годов", - заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, слова которого цитирует пресс-служба. В числе предложений Джакарте - самолеты поколений 5 и 4++ Су-57Э и Су-35 и средства поражения для них: управляемые ракеты Х-31ПД, Х-35УЭ, топливозаправщики Ил-78МК-90А, вертолеты Ка-52Э и машины типа Ми-17, БпЛА. "Готовы поставлять разработанную под локации с многочисленными водными преградами бронетехнику: легкий плавающий танк "Спрут" и БМП-3Ф, подводные лодки и корабли прибрежной зоны, новейшие средства ПВО: ЗРС С-400 "Триумф" и С-350Е "Витязь", ЗРПК "Панцирь-С1М", ПЗРК "Верба" и, естественно, средства борьбы с беспилотниками", - сказал Михеев. Всего на стенде "Рособоронэкспорт" презентует более 250 наименований российской продукции военного назначения для всех видов вооруженных сил. Большинство образцов прошли проверку в реальных боевых условиях и были доработаны по ее итогам. Индонезия обладает протяженными морскими границами и имеет в своем составе более 17 тысяч островов. Учитывая это, "Рособоронэкспорт" предложит широкую линейку продукции для Военно-морского флота. Среди представляемых на Indo Defense 2025 образцов – подводная лодка проекта 636, береговые ракетные комплексы "Бастион" с противокорабельными крылатыми ракетами "Яхонт" и "Рубеж-МЭ". Для прибрежной зоны "Рособоронэкспорт" предложит патрульный корабль проекта 22160 и малый сторожевой корабль проекта 20382 "Тигр", а также скоростные катера и лодки БК-16 и БК-10, способные действовать как в открытом море, так и в литоральной зоне, многочисленных проливах и реках, пересекающих Индонезию. По большинству представленных образцов российской военной техники "Рособоронэкспорт" предлагает Джакарте развивать технологическое сотрудничество с организацией их выпуска на национальных заводах и верфях. Это тренд современного мирового рынка вооружений, и совместные с "Рособоронэкспортом" проекты в данной области позволяют дружественным России странам стимулировать рост собственного высокотехнологичного производства, подчеркивается в сообщении. "В ходе деловой программы выставки компания проведет встречи и переговоры с представителями силовых ведомств и всех видов Вооруженных сил Индонезии. Кроме того, "Рособоронэкспорт" предложит помощь России по созданию современного облика армии, способной ответить на все актуальные и перспективные угрозы и вызовы безопасности государства", - сообщили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, россия, индонезия, джакарта, москва, владимир путин, рособоронэкспорт, ростех