https://1prime.ru/20250609/intelligence-858348498.html
Apple представила ИИ-функции для обработки информации на экране устройств
Apple представила ИИ-функции для обработки информации на экране устройств - 09.06.2025, ПРАЙМ
Apple представила ИИ-функции для обработки информации на экране устройств
Компания Apple представила новые функции, которые позволяют использовать искусственный интеллект (ИИ) для распознавания и обработки информации с экрана... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T23:58+0300
2025-06-09T23:58+0300
2025-06-09T23:58+0300
технологии
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apple
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Компания Apple представила новые функции, которые позволяют использовать искусственный интеллект (ИИ) для распознавания и обработки информации с экрана устройства, следует из релиза пресс-релиза компании. "Визуальный интеллект теперь распространяется на экран iPhone, позволяя пользователям искать информацию и выполнять действия с любым контентом, отображаемым в приложениях. Пользователи могут задавать вопросы ChatGPT о том, что они видят на экране, чтобы узнать больше, а также искать похожие изображения и товары в Google, Etsy или других поддерживаемых приложениях", - сообщает компания в релизе. По данным Apple, визуальный интеллект может распознать, когда пользователь просматривает событие, и предлагает добавить его в календарь, автоматически заполняя необходимые данные: дату, время и место. Кроме того, компания дополнила функцию "Shortcuts" (ярлыки) набором интеллектуальных действий, реализованных на основе Apple Intelligence. Среди них - суммирование текста с помощью Writing Tools или создание изображений через Image Playground, говорится в релизе. Теперь можно непосредственно подключать модели Apple Intelligence, работающие как на самом устройстве, так и через Private Cloud Compute, чтобы генерировать нужные ответы, которые будут использоваться внутри ярлыка, отмечает Apple. Например, объясняет компания, студент может создать ярлык, который сравнит аудиозапись лекции с его собственными конспектами, чтобы дополнить текст. Пользователи также могут выбрать подключение к ChatGPT, чтобы использовать его ответы внутри ярлыка. При этом сохраняется конфиденциальность данных, которые задействованы в процессе обработки, подчеркивает компания. Apple также представила и другие функции. Так, теперь напоминания автоматически извлекают важную информацию из заметок, почты и других сайтов. Apple Wallet сам определяет и резюмирует информацию о доставке из писем от магазинов и перевозчиков. В сообщениях можно создавать опросы - система предложит создать их автоматически в случае необходимости, следует из релиза. Также Apple Intelligence объявила о новой функции Live Translation (живой перевод), которая интегрирована в приложение сообщений и осуществляет перевод текста пользователя по мере набора автоматически, доставляя его уже на языке собеседника, сообщает компания. Функция представлена в FaceTime и отображает переведенные субтитры в реальном времени, при этом оставляя слышным оригинальный голоси, а также в телефоне - перевод произносится вслух во время разговора, говорится в релизе. Согласно представленным данным, Live Translation работает на основе моделей, созданных Apple, и сохраняет конфиденциальность разговоров, отмечает компания. К концу года функции Apple Intelligence будут доступны еще на восьми языках: датском, нидерландском, норвежском, португальском, шведском, турецком, китайском (традиционном) и вьетнамском, приводится в релизе. Кроме того, Apple представила функцию Voice Isolation для моделей AirPods 4, AirPods Pro 2 и AirPods 4 с активным шумоподавлением (ANC), которая позволяет записывать звук студийного качества в шумной обстановке. По данным релиза, более естественную передачу тембра голоса и четкость при звонках по iPhone, FaceTime и в приложениях, поддерживающих CallKit, обеспечат сочетание чипа H2, микрофонов с изменяемой диаграммой направленности и вычислительной обработки звука. По данным компании, пользователи также смогут запускать и останавливать съемку видео или делать фото прямо с AirPods, удерживая ножку наушника. Эта функция работает с приложением камеры и совместимыми сторонними приложениями на iPhone и iPad. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, умных часов и программного обеспечения.
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технологии, москва, apple
Технологии, МОСКВА, Apple
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Компания Apple представила новые функции, которые позволяют использовать искусственный интеллект (ИИ) для распознавания и обработки информации с экрана устройства, следует из релиза пресс-релиза компании.
"Визуальный интеллект теперь распространяется на экран iPhone, позволяя пользователям искать информацию и выполнять действия с любым контентом, отображаемым в приложениях. Пользователи могут задавать вопросы ChatGPT о том, что они видят на экране, чтобы узнать больше, а также искать похожие изображения и товары в Google, Etsy или других поддерживаемых приложениях", - сообщает компания в релизе.
По данным Apple, визуальный интеллект может распознать, когда пользователь просматривает событие, и предлагает добавить его в календарь, автоматически заполняя необходимые данные: дату, время и место. Кроме того, компания дополнила функцию "Shortcuts" (ярлыки) набором интеллектуальных действий, реализованных на основе Apple Intelligence. Среди них - суммирование текста с помощью Writing Tools или создание изображений через Image Playground, говорится в релизе.
Теперь можно непосредственно подключать модели Apple Intelligence, работающие как на самом устройстве, так и через Private Cloud Compute, чтобы генерировать нужные ответы, которые будут использоваться внутри ярлыка, отмечает Apple. Например, объясняет компания, студент может создать ярлык, который сравнит аудиозапись лекции с его собственными конспектами, чтобы дополнить текст. Пользователи также могут выбрать подключение к ChatGPT, чтобы использовать его ответы внутри ярлыка. При этом сохраняется конфиденциальность данных, которые задействованы в процессе обработки, подчеркивает компания.
Apple также представила и другие функции. Так, теперь напоминания автоматически извлекают важную информацию из заметок, почты и других сайтов. Apple Wallet сам определяет и резюмирует информацию о доставке из писем от магазинов и перевозчиков. В сообщениях можно создавать опросы - система предложит создать их автоматически в случае необходимости, следует из релиза.
Также Apple Intelligence объявила о новой функции Live Translation (живой перевод), которая интегрирована в приложение сообщений и осуществляет перевод текста пользователя по мере набора автоматически, доставляя его уже на языке собеседника, сообщает компания. Функция представлена в FaceTime и отображает переведенные субтитры в реальном времени, при этом оставляя слышным оригинальный голоси, а также в телефоне - перевод произносится вслух во время разговора, говорится в релизе.
Согласно представленным данным, Live Translation работает на основе моделей, созданных Apple, и сохраняет конфиденциальность разговоров, отмечает компания. К концу года функции Apple Intelligence будут доступны еще на восьми языках: датском, нидерландском, норвежском, португальском, шведском, турецком, китайском (традиционном) и вьетнамском, приводится в релизе.
Кроме того, Apple представила функцию Voice Isolation для моделей AirPods 4, AirPods Pro 2 и AirPods 4 с активным шумоподавлением (ANC), которая позволяет записывать звук студийного качества в шумной обстановке. По данным релиза, более естественную передачу тембра голоса и четкость при звонках по iPhone, FaceTime и в приложениях, поддерживающих CallKit, обеспечат сочетание чипа H2, микрофонов с изменяемой диаграммой направленности и вычислительной обработки звука.
По данным компании, пользователи также смогут запускать и останавливать съемку видео или делать фото прямо с AirPods, удерживая ножку наушника. Эта функция работает с приложением камеры и совместимыми сторонними приложениями на iPhone и iPad.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, умных часов и программного обеспечения.
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