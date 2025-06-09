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В Раде готовят иск с требованием рассекретить документы по сделке с США - 09.06.2025, ПРАЙМ
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В Раде готовят иск с требованием рассекретить документы по сделке с США
В Раде готовят иск с требованием рассекретить документы по сделке с США - 09.06.2025, ПРАЙМ
В Раде готовят иск с требованием рассекретить документы по сделке с США
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил о подготовке иска в суд с требованием рассекретить документы по реализации сделки между США и Украиной по... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T08:47+0300
2025-06-09T08:47+0300
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МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил о подготовке иска в суд с требованием рассекретить документы по реализации сделки между США и Украиной по ископаемым. "Дал задание своей юридической команде готовить иск в суд с требованием рассекретить документы, которыми реализуется сделка между (Владимиром – ред.) Зеленским и США по недрам Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Он напомнил, что по конституции страны недра принадлежат народу Украины и киевский режим обязан был провести общественные слушания и обнародовать условия сделки. "Не сделав это, Зеленский, (премьер Украины Денис – ред.) Шмыгаль, (министр экономики Украины Юлия – ред.) Свириденко совершили госизмену (действия, в интересах другой страны), и хищение госсобственности. Чем это все закончится они могут узнать у своего друга (экс-президента Грузии Михаила – ред.) Саакашвили", - отметил Дубинский. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 2 июня заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
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общество , украина, сша, киев
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Киев
08:47 09.06.2025
 
В Раде готовят иск с требованием рассекретить документы по сделке с США

Дубинский готовит иск в суд с требованием рассекретить документы по сделке с США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины у здания Верховной рады
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил о подготовке иска в суд с требованием рассекретить документы по реализации сделки между США и Украиной по ископаемым.
"Дал задание своей юридической команде готовить иск в суд с требованием рассекретить документы, которыми реализуется сделка между (Владимиром – ред.) Зеленским и США по недрам Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Он напомнил, что по конституции страны недра принадлежат народу Украины и киевский режим обязан был провести общественные слушания и обнародовать условия сделки.
"Не сделав это, Зеленский, (премьер Украины Денис – ред.) Шмыгаль, (министр экономики Украины Юлия – ред.) Свириденко совершили госизмену (действия, в интересах другой страны), и хищение госсобственности. Чем это все закончится они могут узнать у своего друга (экс-президента Грузии Михаила – ред.) Саакашвили", - отметил Дубинский.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 2 июня заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
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