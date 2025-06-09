Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Япония может вновь посетить США для переговоров по тарифам - 09.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250609/japonija-858315353.html
Япония может вновь посетить США для переговоров по тарифам
Япония может вновь посетить США для переговоров по тарифам - 09.06.2025, ПРАЙМ
Япония может вновь посетить США для переговоров по тарифам
Японский министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава может вновь посетить США в конце этой недели для проведения переговоров по тарифам, сообщает... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T05:32+0300
2025-06-09T05:32+0300
экономика
мировая экономика
сша
япония
токио
дональд трамп
скотт бессент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858315353.jpg?1749436374
ТОКИО, 9 июн – ПРАЙМ. Японский министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава может вновь посетить США в конце этой недели для проведения переговоров по тарифам, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники. Если поездка состоится, то это станет уже шестым раундом переговоров за последние четыре недели. Прошлая встреча состоялась 5-6 июня. Как отмечает агентство, стороны вновь попытаются найти компромисс в своих позициях, чтобы достичь определенного уровня согласия перед саммитом Японии и США, который ожидается на полях встречи глав стран "Большой семерки", запланированной на 15-17 июня в Канаде. Как и в прошлые разы Японию на переговорах будет представлять министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава, США - министр финансов США Скотт Бессент и министр торговли Говард Латник. Япония провела уже пять раундов переговоров с США по поводу пошлин. В начале первого раунда на переговорах присутствовал президент США Дональд Трамп. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка - 10%. При этом большинство стран должны были столкнуться с повышенными ставками, которые, как объясняло управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. До этого Япония подпала под введенные 25-процентные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и 25-процентные на автомобили, произведенные не в США (3 апреля). В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом, а в СМИ распространилось словечко "трамп-шок" по аналогии с обозначением кризиса 2008-2009 годов "лиман-шок" от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис, и "корона-шок", отмечающий экономический кризис, связанный с пандемией. США занимает первое место в экспорте Японии. На них приходится 21,3 триллиона иен (146,5 миллиарда долларов). Почти треть составляет экспорт автомобилей. До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%, после введения дополнительных пошлин - 27,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США. Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек. Последние пять лет Япония является главным инвестором США, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо.
сша
япония
токио
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, япония, токио, дональд трамп, скотт бессент
Экономика, Мировая экономика, США, ЯПОНИЯ, Токио, Дональд Трамп, Скотт Бессент
05:32 09.06.2025
 
Япония может вновь посетить США для переговоров по тарифам

Киодо: японский министр может вновь посетить США для переговоров по тарифам

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 9 июн – ПРАЙМ. Японский министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава может вновь посетить США в конце этой недели для проведения переговоров по тарифам, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.
Если поездка состоится, то это станет уже шестым раундом переговоров за последние четыре недели. Прошлая встреча состоялась 5-6 июня.
Как отмечает агентство, стороны вновь попытаются найти компромисс в своих позициях, чтобы достичь определенного уровня согласия перед саммитом Японии и США, который ожидается на полях встречи глав стран "Большой семерки", запланированной на 15-17 июня в Канаде.
Как и в прошлые разы Японию на переговорах будет представлять министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава, США - министр финансов США Скотт Бессент и министр торговли Говард Латник.
Япония провела уже пять раундов переговоров с США по поводу пошлин. В начале первого раунда на переговорах присутствовал президент США Дональд Трамп.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка - 10%. При этом большинство стран должны были столкнуться с повышенными ставками, которые, как объясняло управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
До этого Япония подпала под введенные 25-процентные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и 25-процентные на автомобили, произведенные не в США (3 апреля). В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом, а в СМИ распространилось словечко "трамп-шок" по аналогии с обозначением кризиса 2008-2009 годов "лиман-шок" от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис, и "корона-шок", отмечающий экономический кризис, связанный с пандемией.
США занимает первое место в экспорте Японии. На них приходится 21,3 триллиона иен (146,5 миллиарда долларов). Почти треть составляет экспорт автомобилей. До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%, после введения дополнительных пошлин - 27,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США.
Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек. Последние пять лет Япония является главным инвестором США, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАЯПОНИЯТокиоДональд ТрампСкотт Бессент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала