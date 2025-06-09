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Япония может вновь посетить США для переговоров по тарифам

Япония может вновь посетить США для переговоров по тарифам - 09.06.2025, ПРАЙМ

Япония может вновь посетить США для переговоров по тарифам

Японский министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава может вновь посетить США в конце этой недели для проведения переговоров по тарифам, сообщает... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T05:32+0300

2025-06-09T05:32+0300

2025-06-09T05:32+0300

экономика

мировая экономика

сша

япония

токио

дональд трамп

скотт бессент

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ТОКИО, 9 июн – ПРАЙМ. Японский министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава может вновь посетить США в конце этой недели для проведения переговоров по тарифам, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники. Если поездка состоится, то это станет уже шестым раундом переговоров за последние четыре недели. Прошлая встреча состоялась 5-6 июня. Как отмечает агентство, стороны вновь попытаются найти компромисс в своих позициях, чтобы достичь определенного уровня согласия перед саммитом Японии и США, который ожидается на полях встречи глав стран "Большой семерки", запланированной на 15-17 июня в Канаде. Как и в прошлые разы Японию на переговорах будет представлять министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава, США - министр финансов США Скотт Бессент и министр торговли Говард Латник. Япония провела уже пять раундов переговоров с США по поводу пошлин. В начале первого раунда на переговорах присутствовал президент США Дональд Трамп. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка - 10%. При этом большинство стран должны были столкнуться с повышенными ставками, которые, как объясняло управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. До этого Япония подпала под введенные 25-процентные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и 25-процентные на автомобили, произведенные не в США (3 апреля). В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом, а в СМИ распространилось словечко "трамп-шок" по аналогии с обозначением кризиса 2008-2009 годов "лиман-шок" от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис, и "корона-шок", отмечающий экономический кризис, связанный с пандемией. США занимает первое место в экспорте Японии. На них приходится 21,3 триллиона иен (146,5 миллиарда долларов). Почти треть составляет экспорт автомобилей. До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%, после введения дополнительных пошлин - 27,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США. Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек. Последние пять лет Япония является главным инвестором США, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, япония, токио, дональд трамп, скотт бессент