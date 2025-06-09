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Кабмин обсудит возможность присвоения воинских званий без сборов

Кабмин обсудит возможность присвоения воинских званий без сборов - 09.06.2025, ПРАЙМ

Кабмин обсудит возможность присвоения воинских званий без сборов

Правительство России в понедельник обсудит возможность присвоения воинских званий без прохождения военных сборов гражданину, исполняющему обязанности по... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T00:16+0300

2025-06-09T00:16+0300

2025-06-09T00:16+0300

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Правительство России в понедельник обсудит возможность присвоения воинских званий без прохождения военных сборов гражданину, исполняющему обязанности по контракту о добровольном содействии Вооруженным силам РФ или войскам национальной гвардии РФ, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 57 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе". Законопроект предусматривает возможность присвоения воинских званий без прохождения военных сборов (аттестации) гражданину, пребывающему в запасе, исполняющему (исполнявшему) обязанности по контракту о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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