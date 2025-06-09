https://1prime.ru/20250609/kabmin-858313451.html
Кабмин обсудит возможность присвоения воинских званий без сборов
Кабмин обсудит возможность присвоения воинских званий без сборов - 09.06.2025, ПРАЙМ
Кабмин обсудит возможность присвоения воинских званий без сборов
Правительство России в понедельник обсудит возможность присвоения воинских званий без прохождения военных сборов гражданину, исполняющему обязанности по... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T00:16+0300
2025-06-09T00:16+0300
2025-06-09T00:16+0300
экономика
россия
общество
рф
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858313451.jpg?1749417399
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Правительство России в понедельник обсудит возможность присвоения воинских званий без прохождения военных сборов гражданину, исполняющему обязанности по контракту о добровольном содействии Вооруженным силам РФ или войскам национальной гвардии РФ, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 57 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе". Законопроект предусматривает возможность присвоения воинских званий без прохождения военных сборов (аттестации) гражданину, пребывающему в запасе, исполняющему (исполнявшему) обязанности по контракту о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, москва
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, МОСКВА
Кабмин обсудит возможность присвоения воинских званий без сборов
Правительство обсудит возможность присвоения воинских званий без прохождения сборов
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Правительство России в понедельник обсудит возможность присвоения воинских званий без прохождения военных сборов гражданину, исполняющему обязанности по контракту о добровольном содействии Вооруженным силам РФ или войскам национальной гвардии РФ, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 57 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе". Законопроект предусматривает возможность присвоения воинских званий без прохождения военных сборов (аттестации) гражданину, пребывающему в запасе, исполняющему (исполнявшему) обязанности по контракту о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в сообщении.