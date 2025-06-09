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Кабмин обсудит выделение средств Росавтодору в 2025 году

Кабмин обсудит выделение средств Росавтодору в 2025 году - 09.06.2025, ПРАЙМ

Кабмин обсудит выделение средств Росавтодору в 2025 году

Правительство России на заседании в понедельник обсудит выделение в этом году средств Росавтодору на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог в... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T00:19+0300

2025-06-09T00:19+0300

2025-06-09T00:19+0300

бизнес

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росавтодор

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в понедельник обсудит выделение в этом году средств Росавтодору на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении Росавтодору в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований. Проект распоряжения направлен на финансовое обеспечение мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, в том числе улично-дорожной сети на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - говорится в сообщении пресс-службы.

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бизнес, москва, лнр, херсонская область, росавтодор