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Эксперт оценил перспективы Китая в сфере истребителей
Эксперт оценил перспективы Китая в сфере истребителей - 09.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил перспективы Китая в сфере истребителей
Китай потенциально может опередить по времени США в сфере истребителей шестого поколения, считает старший аналитик по вопросам обороны в Австралийском институте | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T10:26+0300
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ПЕКИН, 9 июн - ПРАЙМ. Китай потенциально может опередить по времени США в сфере истребителей шестого поколения, считает старший аналитик по вопросам обороны в Австралийском институте стратегической политики Малкольм Дэвис. Ранее в сети появились новые фотографии двух китайских истребителей, которых в СМИ называют истребителями шестого поколения, Chengdu J-36 и Shenyang J-50. "Китайские истребители могут иметь потенциальное преимущество по срокам, особенно если возникнут задержки с выпуском F-47, истребителя шестого поколения, разрабатываемого в рамках программы ВВС США Next Generation Air Dominance (NGAD) или Глобальной программы боевых самолетов (GCAP), трехсторонних усилий Великобритании, Японии и Италии по разработке истребителя следующего поколения", - приводит слова Дэвис газета South China Morning Post. Эксперт отметил, что также существует неопределенность относительно статуса и будущего программы F/A-XX, инициативы ВМС США по истребителям шестого поколения. "Тот факт, что Китай сейчас летает на двух боевых самолетах шестого поколения, означает, что они потенциально могут поступить на вооружение до конца этого десятилетия в небольших количествах, в то время как проекты NGAD и GCAP, скорее всего, будут проектом середины 2030-х годов", - добавил аналитик. Дэвис, комментируя появившиеся в сети фотографии истребителя J-36, отметил, что со времен американского F-111 и советского Су-34 "мы не видели столь интересной компоновки кабины. По его словам, такая компоновка кабины может улучшить управление экипажем в дальних ударных миссиях. В конце декабря 2024 года в социальной сети Weibo широко разошлись фотографии и видео первого испытательного полета истребителя шестого поколения в городе Чэнду китайской провинции Сычуань. Впоследствии базирующееся в Чэнду СМИ Defense Times опубликовало изображение листа дерева гинкго, сопроводив его словами "он действительно выглядит, как лист", очевидно, отметив внешнее сходство формы листа и самолета. Военный эксперт из КНР Чжан Цзюньшэ, слова которого приводила ранее китайская государственная газета Global Times, отмечал, что фотографии истребителя из Чэнду, который СМИ называют истребителем шестого поколения, обладает "высокими стелс-характеристиками и передовой системой авионики".
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китай, сша, пекин, south china morning post, global times
Вооружения, КИТАЙ, США, Пекин, South China Morning Post, Global Times
Эксперт оценил перспективы Китая в сфере истребителей
Аналитик Дэвис: Китай может опередить США в сфере истребителей шестого поколения
ПЕКИН, 9 июн - ПРАЙМ. Китай потенциально может опередить по времени США в сфере истребителей шестого поколения, считает старший аналитик по вопросам обороны в Австралийском институте стратегической политики Малкольм Дэвис.
Ранее в сети появились новые фотографии двух китайских истребителей, которых в СМИ называют истребителями шестого поколения, Chengdu J-36 и Shenyang J-50.
"Китайские истребители могут иметь потенциальное преимущество по срокам, особенно если возникнут задержки с выпуском F-47, истребителя шестого поколения, разрабатываемого в рамках программы ВВС США Next Generation Air Dominance (NGAD) или Глобальной программы боевых самолетов (GCAP), трехсторонних усилий Великобритании, Японии и Италии по разработке истребителя следующего поколения", - приводит слова Дэвис газета South China Morning Post.
Эксперт отметил, что также существует неопределенность относительно статуса и будущего программы F/A-XX, инициативы ВМС США по истребителям шестого поколения.
"Тот факт, что Китай сейчас летает на двух боевых самолетах шестого поколения, означает, что они потенциально могут поступить на вооружение до конца этого десятилетия в небольших количествах, в то время как проекты NGAD и GCAP, скорее всего, будут проектом середины 2030-х годов", - добавил аналитик.
Дэвис, комментируя появившиеся в сети фотографии истребителя J-36, отметил, что со времен американского F-111 и советского Су-34 "мы не видели столь интересной компоновки кабины. По его словам, такая компоновка кабины может улучшить управление экипажем в дальних ударных миссиях.
В конце декабря 2024 года в социальной сети Weibo широко разошлись фотографии и видео первого испытательного полета истребителя шестого поколения в городе Чэнду китайской провинции Сычуань. Впоследствии базирующееся в Чэнду СМИ Defense Times опубликовало изображение листа дерева гинкго, сопроводив его словами "он действительно выглядит, как лист", очевидно, отметив внешнее сходство формы листа и самолета.
Военный эксперт из КНР Чжан Цзюньшэ, слова которого приводила ранее китайская государственная газета Global Times, отмечал, что фотографии истребителя из Чэнду, который СМИ называют истребителем шестого поколения, обладает "высокими стелс-характеристиками и передовой системой авионики".