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В Минобрнауки заявили о росте числа желающих учиться в России

В Минобрнауки заявили о росте числа желающих учиться в России - 09.06.2025, ПРАЙМ

В Минобрнауки заявили о росте числа желающих учиться в России

Среднегодовая численность изучающих русский язык в Китае студентов и школьников составляет около 82 тысяч человек, при этом в последние годы в КНР зафиксирован... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T11:27+0300

2025-06-09T11:27+0300

2025-06-09T11:28+0300

россия

общество

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минобрнауки

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ПЕКИН, 9 июн – ПРАЙМ. Среднегодовая численность изучающих русский язык в Китае студентов и школьников составляет около 82 тысяч человек, при этом в последние годы в КНР зафиксирован двукратный рост числа желающих учиться в России, заявил РИА Новости советник посольства РФ в КНР, представитель Минобрнауки России в Китае Игорь Поздняков. "Среднегодовая численность изучающих русский язык в Китае студентов и школьников составляет около 82 тысяч человек. Русский язык как специальность преподают в 182 вузах, изучают в 125 школах, а как второй иностранный - еще почти в 400 институтах и колледжах", - сообщил Поздняков. Он добавил, что "зафиксирован двукратный рост числа желающих учиться в России". "Если в допандемийном 2019 году в консульские учреждения России в Китае поступило 17 тысяч визовых обращений о поездках с учебными целями, то в 2023-2024 годах - по 33-34 тысячи", - рассказал он. Вместе с тем он добавил, что "российское высшее образование широко представлено и на китайской земле, в совместном Университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне на русском языке учатся более 3,5 тысячи студентов и аспирантов". "В настоящее время, по данным министерства образования КНР, в стране зарегистрировано 35 российско-китайских образовательных учреждений, реализуется около 200 совместных образовательных программ. Вузы России и Китая также активно взаимодействуют в рамках 16 профильных ассоциаций. Практическое и взаимовыгодное сотрудничество в области образования - один из ключевых компонентов стратегического партнерства России и Китая на гуманитарном треке", - отметил Поздняков.

https://1prime.ru/20250608/makron-858303986.html

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россия, общество , китай, минобрнауки