https://1prime.ru/20250609/lavrov-858332384.html
Лавров рассказал о предотвращении роста террористической угрозы от Украины
Лавров рассказал о предотвращении роста террористической угрозы от Украины - 09.06.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о предотвращении роста террористической угрозы от Украины
Россия сделает все для подавления риска роста террористической угрозы от Украины и защиты граждан РФ, но перед лицом террористической деятельности Киева важно... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T13:50+0300
2025-06-09T13:50+0300
2025-06-09T13:50+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Россия сделает все для подавления риска роста террористической угрозы от Украины и защиты граждан РФ, но перед лицом террористической деятельности Киева важно повысить бдительность населения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Эти (террористические - ред.) методы в том или ином виде, не в таком обнаженном, как это было сделано в Брянской и Курской областях, эти методы у киевского режима присутствовали в самого начала... Конечно, очень важно и то, что мы раньше называли повышение бдительности населения. Этим занимаются", - заявил Лавров, выступая на Форуме будущего 2050. По его словам, риски нарастания террористической угрозы существуют. "Мы их видим. И будем делать все, чтобы они были подавлены и не принесли вреда нашим гражданам", - подчеркнул он.
https://1prime.ru/20250609/lavrov-858331748.html
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россия, москва, украина, сергей лавров
РОССИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, Сергей Лавров
Лавров рассказал о предотвращении роста террористической угрозы от Украины
Лавров: Россия сделает все для подавления риска роста террористической угрозы от Украины
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Россия сделает все для подавления риска роста террористической угрозы от Украины и защиты граждан РФ, но перед лицом террористической деятельности Киева важно повысить бдительность населения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Эти (террористические - ред.) методы в том или ином виде, не в таком обнаженном, как это было сделано в Брянской и Курской областях, эти методы у киевского режима присутствовали в самого начала... Конечно, очень важно и то, что мы раньше называли повышение бдительности населения. Этим занимаются", - заявил Лавров, выступая на Форуме будущего 2050.
По его словам, риски нарастания террористической угрозы существуют.
"Мы их видим. И будем делать все, чтобы они были подавлены и не принесли вреда нашим гражданам", - подчеркнул он.
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