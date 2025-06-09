https://1prime.ru/20250609/lavrov-858332384.html

Лавров рассказал о предотвращении роста террористической угрозы от Украины

Лавров рассказал о предотвращении роста террористической угрозы от Украины - 09.06.2025, ПРАЙМ

Лавров рассказал о предотвращении роста террористической угрозы от Украины

Россия сделает все для подавления риска роста террористической угрозы от Украины и защиты граждан РФ, но перед лицом террористической деятельности Киева важно... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T13:50+0300

2025-06-09T13:50+0300

2025-06-09T13:50+0300

россия

москва

украина

сергей лавров

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Россия сделает все для подавления риска роста террористической угрозы от Украины и защиты граждан РФ, но перед лицом террористической деятельности Киева важно повысить бдительность населения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Эти (террористические - ред.) методы в том или ином виде, не в таком обнаженном, как это было сделано в Брянской и Курской областях, эти методы у киевского режима присутствовали в самого начала... Конечно, очень важно и то, что мы раньше называли повышение бдительности населения. Этим занимаются", - заявил Лавров, выступая на Форуме будущего 2050. По его словам, риски нарастания террористической угрозы существуют. "Мы их видим. И будем делать все, чтобы они были подавлены и не принесли вреда нашим гражданам", - подчеркнул он.

https://1prime.ru/20250609/lavrov-858331748.html

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россия, москва, украина, сергей лавров