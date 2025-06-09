https://1prime.ru/20250609/lavrov-858334762.html
Лавров назвал условие для возобновления диалога с США по стратстабильности
Лавров назвал условие для возобновления диалога с США по стратстабильности - 09.06.2025, ПРАЙМ
Лавров назвал условие для возобновления диалога с США по стратстабильности
Москва будет готова возобновить переговоры с США по стратегической стабильности, когда обсуждение будет равноправным, заявил министр иностранных дел России... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T14:55+0300
2025-06-09T14:55+0300
2025-06-09T14:55+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Москва будет готова возобновить переговоры с США по стратегической стабильности, когда обсуждение будет равноправным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Есть желание у администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа возобновить стратегический диалог. Мы исходим из того, что как только базовые составляющие наших отношений, на которых они зиждятся, будут приведены в соответствие с принципами ведения равноправных переговоров по стратегической стабильности, мы такие переговоры будем готовы возобновить. Пока еще надо предпринять дополнительные усилия", - сказал он на Форуме будущего 2050.
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россия, мировая экономика, сша, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, Сергей Лавров
Лавров назвал условие для возобновления диалога с США по стратстабильности
Лавров: Россия возобновит переговоры с США по стратегической стабильности при равноправии
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Москва будет готова возобновить переговоры с США по стратегической стабильности, когда обсуждение будет равноправным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Есть желание у администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа возобновить стратегический диалог. Мы исходим из того, что как только базовые составляющие наших отношений, на которых они зиждятся, будут приведены в соответствие с принципами ведения равноправных переговоров по стратегической стабильности, мы такие переговоры будем готовы возобновить. Пока еще надо предпринять дополнительные усилия", - сказал он на Форуме будущего 2050.
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