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Лавров назвал условие для возобновления диалога с США по стратстабильности - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Лавров назвал условие для возобновления диалога с США по стратстабильности
Лавров назвал условие для возобновления диалога с США по стратстабильности - 09.06.2025, ПРАЙМ
Лавров назвал условие для возобновления диалога с США по стратстабильности
Москва будет готова возобновить переговоры с США по стратегической стабильности, когда обсуждение будет равноправным, заявил министр иностранных дел России... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T14:55+0300
2025-06-09T14:55+0300
политика
россия
мировая экономика
сша
сергей лавров
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Москва будет готова возобновить переговоры с США по стратегической стабильности, когда обсуждение будет равноправным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Есть желание у администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа возобновить стратегический диалог. Мы исходим из того, что как только базовые составляющие наших отношений, на которых они зиждятся, будут приведены в соответствие с принципами ведения равноправных переговоров по стратегической стабильности, мы такие переговоры будем готовы возобновить. Пока еще надо предпринять дополнительные усилия", - сказал он на Форуме будущего 2050.
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россия, мировая экономика, сша, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, Сергей Лавров
14:55 09.06.2025
 
Лавров назвал условие для возобновления диалога с США по стратстабильности

Лавров: Россия возобновит переговоры с США по стратегической стабильности при равноправии

© РИА НовостиГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Москва будет готова возобновить переговоры с США по стратегической стабильности, когда обсуждение будет равноправным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Есть желание у администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа возобновить стратегический диалог. Мы исходим из того, что как только базовые составляющие наших отношений, на которых они зиждятся, будут приведены в соответствие с принципами ведения равноправных переговоров по стратегической стабильности, мы такие переговоры будем готовы возобновить. Пока еще надо предпринять дополнительные усилия", - сказал он на Форуме будущего 2050.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
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13:50
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаСШАСергей Лавров
 
 
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