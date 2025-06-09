https://1prime.ru/20250609/lavrov-858335776.html

Лавров предложил перевести ООН в Сочи

Лавров предложил перевести ООН в Сочи - 09.06.2025, ПРАЙМ

Лавров предложил перевести ООН в Сочи

Лучше всего было бы перевести ООН в Сочи, как это всерьез предлагал еще лидер СССР Иосиф Сталин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T15:12+0300

2025-06-09T15:12+0300

2025-06-09T15:12+0300

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Лучше всего было бы перевести ООН в Сочи, как это всерьез предлагал еще лидер СССР Иосиф Сталин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Лучше всего ООН перевести в Сочи. Сталин, кстати, это предлагал, и всерьез предлагал. Но потом пошел навстречу (президенту США Франклину - ред.) Рузвельту - сначала Лонг-Айленд, потом Нью-Йорк, Манхеттен", - заявил Лавров, выступая на Форуме будущего 2050. При этом министр отметил, что сейчас сделать нереально. "Все эти структуры глубоко пустили свои корни. Причем не только физически, в виде зданий, собственности. Но и в виде персонала. тем более после того, как были введены постоянные контракты, персонал купил себе квартиры, дома. Если сейчас вдруг перевести (ООН в другое место - ред.), то это будет такое перемещение народов - страшно даже себе представить", - отметил Лавров.

https://1prime.ru/20250609/lavrov-858334762.html

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