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Глава МАГАТЭ выразил желание вновь посетить ЗАЭС - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Глава МАГАТЭ выразил желание вновь посетить ЗАЭС
Глава МАГАТЭ выразил желание вновь посетить ЗАЭС - 09.06.2025, ПРАЙМ
Глава МАГАТЭ выразил желание вновь посетить ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что вновь хотел бы посетить Запорожскую АЭС (ЗАЭС) но конкретной даты нового визита пока нет. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T14:21+0300
2025-06-09T14:21+0300
энергетика
калининград
вена
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ВЕНА, 9 июн - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что вновь хотел бы посетить Запорожскую АЭС (ЗАЭС) но конкретной даты нового визита пока нет. "Не в ближайшее время, но я обязательно вернусь", - сказал Гросси журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о его планах вновь посетить ЗАЭС. Гендиректор МАГАТЭ уточнил, что на данный момент у него нет конкретной даты нового визита на станцию. "Технические переговоры, которые я провёл в Киеве и в Калининграде (6 июня текущего года - ред.), были для меня очень важны на данном этапе… И изначально я хотел поехать (на ЗАЭС - ред.) в этот раз, но были другие факторы, которые заставили меня пересмотреть планы и сосредоточиться исключительно на технических переговорах в Калининграде и Киеве", - пояснил глава Агентства, добавив, что он был на ЗАЭС уже пять раз, и хотел бы отправиться туда вновь. В Калининграде в пятницу прошёл очередной раунд межведомственных консультаций "Росатома" и МАГАТЭ во главе с генеральными директорами Алексеем Лихачевым и Гросси. Стороны обсудили основные вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС.
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калининград, вена, киев, рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, росатом, запорожская аэс
Энергетика, КАЛИНИНГРАД, Вена, Киев, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Росатом, Запорожская АЭС
14:21 09.06.2025
 
Глава МАГАТЭ выразил желание вновь посетить ЗАЭС

Гросси заявил, что вновь хотел бы посетить ЗАЭС, но даты нового визита пока нет

© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEAГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEA
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ВЕНА, 9 июн - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что вновь хотел бы посетить Запорожскую АЭС (ЗАЭС) но конкретной даты нового визита пока нет.
"Не в ближайшее время, но я обязательно вернусь", - сказал Гросси журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о его планах вновь посетить ЗАЭС.
Гендиректор МАГАТЭ уточнил, что на данный момент у него нет конкретной даты нового визита на станцию.
"Технические переговоры, которые я провёл в Киеве и в Калининграде (6 июня текущего года - ред.), были для меня очень важны на данном этапе… И изначально я хотел поехать (на ЗАЭС - ред.) в этот раз, но были другие факторы, которые заставили меня пересмотреть планы и сосредоточиться исключительно на технических переговорах в Калининграде и Киеве", - пояснил глава Агентства, добавив, что он был на ЗАЭС уже пять раз, и хотел бы отправиться туда вновь.
В Калининграде в пятницу прошёл очередной раунд межведомственных консультаций "Росатома" и МАГАТЭ во главе с генеральными директорами Алексеем Лихачевым и Гросси. Стороны обсудили основные вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
МАГАТЭ готово сыграть роль посредника между США и Россией по ЗАЭС
6 июня, 14:47
 
ЭнергетикаКАЛИНИНГРАДВенаКиевРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевМАГАТЭРосатомЗапорожская АЭС
 
 
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