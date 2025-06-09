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Глава МАГАТЭ выразил желание вновь посетить ЗАЭС

Глава МАГАТЭ выразил желание вновь посетить ЗАЭС - 09.06.2025, ПРАЙМ

Глава МАГАТЭ выразил желание вновь посетить ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что вновь хотел бы посетить Запорожскую АЭС (ЗАЭС) но конкретной даты нового визита пока нет. | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T14:21+0300

2025-06-09T14:21+0300

2025-06-09T14:21+0300

энергетика

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алексей лихачев

магатэ

росатом

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ВЕНА, 9 июн - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что вновь хотел бы посетить Запорожскую АЭС (ЗАЭС) но конкретной даты нового визита пока нет. "Не в ближайшее время, но я обязательно вернусь", - сказал Гросси журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о его планах вновь посетить ЗАЭС. Гендиректор МАГАТЭ уточнил, что на данный момент у него нет конкретной даты нового визита на станцию. "Технические переговоры, которые я провёл в Киеве и в Калининграде (6 июня текущего года - ред.), были для меня очень важны на данном этапе… И изначально я хотел поехать (на ЗАЭС - ред.) в этот раз, но были другие факторы, которые заставили меня пересмотреть планы и сосредоточиться исключительно на технических переговорах в Калининграде и Киеве", - пояснил глава Агентства, добавив, что он был на ЗАЭС уже пять раз, и хотел бы отправиться туда вновь. В Калининграде в пятницу прошёл очередной раунд межведомственных консультаций "Росатома" и МАГАТЭ во главе с генеральными директорами Алексеем Лихачевым и Гросси. Стороны обсудили основные вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

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калининград, вена, киев, рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, росатом, запорожская аэс