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Макрон выступил в поддержку Гренландии после притязаний Трампа на остров - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Макрон выступил в поддержку Гренландии после притязаний Трампа на остров
Макрон выступил в поддержку Гренландии после притязаний Трампа на остров - 09.06.2025, ПРАЙМ
Макрон выступил в поддержку Гренландии после притязаний Трампа на остров
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на открытии конференции ООН по океану в Ницце, выразил поддержку Гренландии после заявлений американского лидера... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T13:15+0300
2025-06-09T13:15+0300
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общество
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ПАРИЖ, 9 июн – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на открытии конференции ООН по океану в Ницце, выразил поддержку Гренландии после заявлений американского лидера Дональда Трампа о желании присоединить остров к США. Ранее телеканал BFMTV сообщал, что Макрон посетит Гренландию 15 июня. Он станет первым главой иностранного государства, который прибудет с визитом на остров для обсуждения вопросов безопасности после заявлений Трампа. "Давайте не будем разрабатывать морские глубины, давайте защитим наши экосистемы. Потому что мы не знаем, что за этим может последовать, потому что там есть очень важные запасы углерода, потому что там есть виды (организмов – ред.), никому пока не известные. Эта борьба имеет для всех нас жизненно важное значение. И я говорю решительно: глубины не для продажи, так же, как и Гренландия не для захвата, так же, как и Антарктика и открытое море не для продажи", - сказал Макрон. Трансляцию вёл телеканал BFMTV. Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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общество , гренландия, франция, дональд трамп
Политика, Общество , Гренландия, ФРАНЦИЯ, Дональд Трамп
13:15 09.06.2025
 
Макрон выступил в поддержку Гренландии после притязаний Трампа на остров

Макрон поддержал Гренландию после слов Трампа о желании присоединить остров к США

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 9 июн – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на открытии конференции ООН по океану в Ницце, выразил поддержку Гренландии после заявлений американского лидера Дональда Трампа о желании присоединить остров к США.
Ранее телеканал BFMTV сообщал, что Макрон посетит Гренландию 15 июня. Он станет первым главой иностранного государства, который прибудет с визитом на остров для обсуждения вопросов безопасности после заявлений Трампа.
"Давайте не будем разрабатывать морские глубины, давайте защитим наши экосистемы. Потому что мы не знаем, что за этим может последовать, потому что там есть очень важные запасы углерода, потому что там есть виды (организмов – ред.), никому пока не известные. Эта борьба имеет для всех нас жизненно важное значение. И я говорю решительно: глубины не для продажи, так же, как и Гренландия не для захвата, так же, как и Антарктика и открытое море не для продажи", - сказал Макрон. Трансляцию вёл телеканал BFMTV.
Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
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ПолитикаОбществоГренландияФРАНЦИЯДональд Трамп
 
 
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