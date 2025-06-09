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Маск поддержал призыв Трампа извиниться перед народом Лос-Анджелеса - 09.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Маск поддержал призыв Трампа извиниться перед народом Лос-Анджелеса
Маск поддержал призыв Трампа извиниться перед народом Лос-Анджелеса - 09.06.2025, ПРАЙМ
Маск поддержал призыв Трампа извиниться перед народом Лос-Анджелеса
Американский предприниматель Илон Маск впервые выразил солидарность с президентом США Дональдом Трампом после публичного конфликта с ним, поддержав призыв... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T06:06+0300
2025-06-09T06:06+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск впервые выразил солидарность с президентом США Дональдом Трампом после публичного конфликта с ним, поддержав призыв американского лидера к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться. Ранее Трамп на странице в соцсети Х призвал губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса принести извинения перед народом Лос-Анджелеса за свои провалы, в том числе в виде продолжающихся протестов. Маск на своей странице в соцсети Х опубликовал скриншот этого поста, не сопроводив его комментариями. За 10 минут до этого Маск также сделал репост скриншота другого сообщения Трампа, в котором тот заявил, что поручил силовым органам восстановить правопорядок в Лос-Анджелесе. Маск сопроводил репост двумя американскими флагами. На прошлой неделе между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
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общество , мировая экономика, сша, калифорния, москва, дональд трамп
Экономика, Общество , Мировая экономика, США, Калифорния, МОСКВА, Дональд Трамп
06:06 09.06.2025
 
Маск поддержал призыв Трампа извиниться перед народом Лос-Анджелеса

Маск поддержал призыв Трампа извиниться перед народом Лос-Анджелеса

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск впервые выразил солидарность с президентом США Дональдом Трампом после публичного конфликта с ним, поддержав призыв американского лидера к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться.
Ранее Трамп на странице в соцсети Х призвал губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса принести извинения перед народом Лос-Анджелеса за свои провалы, в том числе в виде продолжающихся протестов.
Маск на своей странице в соцсети Х опубликовал скриншот этого поста, не сопроводив его комментариями.
За 10 минут до этого Маск также сделал репост скриншота другого сообщения Трампа, в котором тот заявил, что поручил силовым органам восстановить правопорядок в Лос-Анджелесе. Маск сопроводил репост двумя американскими флагами.
На прошлой неделе между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаСШАКалифорнияМОСКВАДональд Трамп
 
 
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