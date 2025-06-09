https://1prime.ru/20250609/mask-858315840.html
Маск с иронией оценил свои высказывания
Маск с иронией оценил свои высказывания - 09.06.2025, ПРАЙМ
Маск с иронией оценил свои высказывания
Американский предприниматель Илон Маск с иронией оценил свои недавние высказывания, отметив, что никто так не портит ему репутацию, как он сам. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T06:15+0300
2025-06-09T06:15+0300
2025-06-09T06:15+0300
экономика
общество
москва
калифорния
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858315840.jpg?1749438914
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск с иронией оценил свои недавние высказывания, отметив, что никто так не портит ему репутацию, как он сам.
"Возмутительно, сколько очерняющих меня заявлений было сделано, особенно мной", - написал Маск на своей странице в соцсети Х.
Позднее Маск впервые после публичного конфликта выразил солидарность с американским президентом Дональдом Трампом, сделав репосты его сообщений на тему протестов в Калифорнии.
На прошлой неделе между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
москва
калифорния
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , москва, калифорния, сша, дональд трамп
Экономика, Общество , МОСКВА, Калифорния, США, Дональд Трамп
Маск с иронией оценил свои высказывания
Маск заявил, что никто так не портит ему репутацию, как он сам
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск с иронией оценил свои недавние высказывания, отметив, что никто так не портит ему репутацию, как он сам.
"Возмутительно, сколько очерняющих меня заявлений было сделано, особенно мной", - написал Маск на своей странице в соцсети Х.
Позднее Маск впервые после публичного конфликта выразил солидарность с американским президентом Дональдом Трампом, сделав репосты его сообщений на тему протестов в Калифорнии.
На прошлой неделе между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.