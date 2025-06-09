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Маск с иронией оценил свои высказывания

Маск с иронией оценил свои высказывания - 09.06.2025, ПРАЙМ

Маск с иронией оценил свои высказывания

Американский предприниматель Илон Маск с иронией оценил свои недавние высказывания, отметив, что никто так не портит ему репутацию, как он сам. | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T06:15+0300

2025-06-09T06:15+0300

2025-06-09T06:15+0300

экономика

общество

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск с иронией оценил свои недавние высказывания, отметив, что никто так не портит ему репутацию, как он сам. "Возмутительно, сколько очерняющих меня заявлений было сделано, особенно мной", - написал Маск на своей странице в соцсети Х. Позднее Маск впервые после публичного конфликта выразил солидарность с американским президентом Дональдом Трампом, сделав репосты его сообщений на тему протестов в Калифорнии. На прошлой неделе между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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