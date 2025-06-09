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Отец Маска назвал Москву лучшей столицей мира

Отец Маска назвал Москву лучшей столицей мира - 09.06.2025, ПРАЙМ

Отец Маска назвал Москву лучшей столицей мира

Предприниматель и отец Илона Маска Эррол Маск назвал Москву лучшей столицей, а Россию - одной из лучших стран. | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T14:01+0300

2025-06-09T14:01+0300

2025-06-09T14:01+0300

общество

москва

сша

илон маск

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Предприниматель и отец Илона Маска Эррол Маск назвал Москву лучшей столицей, а Россию - одной из лучших стран. "Первое, что я увидел - абсолютно прекрасная цивилизация во всех смыслах. Я увидел город, который на самом деле мог бы поспорить с Древним Римом... Во многом этот город - лучшая столица мира", - заявил Эррол Маск, выступая на Форуме будущего 2050. Аудитория встретила его слова аплодисментами. Он подчеркнул, что на самом деле является критично настроенным ко всему человеком. "Мне кажется, что, может быть, это одна из лучших стран, которую я когда-либо видел", - добавил Эррол Маск.

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москва

сша

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общество , москва, сша, илон маск