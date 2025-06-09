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Отец Маска назвал Москву лучшей столицей мира
Отец Маска назвал Москву лучшей столицей мира - 09.06.2025, ПРАЙМ
Отец Маска назвал Москву лучшей столицей мира
Предприниматель и отец Илона Маска Эррол Маск назвал Москву лучшей столицей, а Россию - одной из лучших стран. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T14:01+0300
2025-06-09T14:01+0300
2025-06-09T14:01+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Предприниматель и отец Илона Маска Эррол Маск назвал Москву лучшей столицей, а Россию - одной из лучших стран. "Первое, что я увидел - абсолютно прекрасная цивилизация во всех смыслах. Я увидел город, который на самом деле мог бы поспорить с Древним Римом... Во многом этот город - лучшая столица мира", - заявил Эррол Маск, выступая на Форуме будущего 2050. Аудитория встретила его слова аплодисментами. Он подчеркнул, что на самом деле является критично настроенным ко всему человеком. "Мне кажется, что, может быть, это одна из лучших стран, которую я когда-либо видел", - добавил Эррол Маск.
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общество , москва, сша, илон маск
Общество , МОСКВА, США, Илон Маск
Отец Маска назвал Москву лучшей столицей мира
Отец Илона Маска Эррол Маск назвал Москву лучшей столицей мира
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Предприниматель и отец Илона Маска Эррол Маск назвал Москву лучшей столицей, а Россию - одной из лучших стран.
"Первое, что я увидел - абсолютно прекрасная цивилизация во всех смыслах. Я увидел город, который на самом деле мог бы поспорить с Древним Римом... Во многом этот город - лучшая столица мира", - заявил Эррол Маск, выступая на Форуме будущего 2050. Аудитория встретила его слова аплодисментами.
Он подчеркнул, что на самом деле является критично настроенным ко всему человеком.
"Мне кажется, что, может быть, это одна из лучших стран, которую я когда-либо видел", - добавил Эррол Маск.
Отец Илона Маска рассказал, как его пытались отговорить от поездки в Россию