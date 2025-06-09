https://1prime.ru/20250609/med--858320776.html

Медь дешевеет на статданных из Китая

Медь дешевеет на статданных из Китая - 09.06.2025, ПРАЙМ

Медь дешевеет на статданных из Китая

Стоимость меди снижается в понедельник после публикации статистических показателей по экономике Китая, свидетельствуют данные торгов. | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T09:27+0300

2025-06-09T09:27+0300

2025-06-09T09:27+0300

экономика

рынок

торги

китай

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:236:2400:1586_1920x0_80_0_0_2edb825e48152c44c9275365c66454a1.jpg

МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в понедельник после публикации статистических показателей по экономике Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.16 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,79% - до 4,8445 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,48% - до 9 693 долларов, алюминия - на 1,11%, до 2 450,5 доллара, цинка - на 0,74%, до 2 666 долларов. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в мае снизился на 0,1% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные ранее в понедельник данные государственного статистического управления КНР. Кроме того, по данным таможенного управления страны, экспорт Китая в январе-мае вырос на 6%, импорт снизился на 4,9%. Китай - крупнейший импортер и потребитель меди, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономики страны, которые могут оказать влияние на котировки металла.

https://1prime.ru/20250606/med-858253858.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, китай, comex