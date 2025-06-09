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Медь дешевеет на статданных из Китая
Медь дешевеет на статданных из Китая - 09.06.2025, ПРАЙМ
Медь дешевеет на статданных из Китая
Стоимость меди снижается в понедельник после публикации статистических показателей по экономике Китая, свидетельствуют данные торгов. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T09:27+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в понедельник после публикации статистических показателей по экономике Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.16 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,79% - до 4,8445 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,48% - до 9 693 долларов, алюминия - на 1,11%, до 2 450,5 доллара, цинка - на 0,74%, до 2 666 долларов. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в мае снизился на 0,1% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные ранее в понедельник данные государственного статистического управления КНР. Кроме того, по данным таможенного управления страны, экспорт Китая в январе-мае вырос на 6%, импорт снизился на 4,9%. Китай - крупнейший импортер и потребитель меди, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономики страны, которые могут оказать влияние на котировки металла.
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рынок, торги, китай, comex
Экономика, Рынок, Торги, КИТАЙ, Comex
Медь дешевеет на статданных из Китая
Стоимость меди снижается после публикации статданных по экономике Китая
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в понедельник после публикации статистических показателей по экономике Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.16 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,79% - до 4,8445 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,48% - до 9 693 долларов, алюминия - на 1,11%, до 2 450,5 доллара, цинка - на 0,74%, до 2 666 долларов.
Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в мае снизился на 0,1% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные ранее в понедельник данные государственного статистического управления КНР.
Кроме того, по данным таможенного управления страны, экспорт Китая в январе-мае вырос на 6%, импорт снизился на 4,9%.
Китай - крупнейший импортер и потребитель меди, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономики страны, которые могут оказать влияние на котировки металла.
Стоимость меди снижается в пятницу утром