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Глава Минцифры рассказал о преимуществах национального мессенджера - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Глава Минцифры рассказал о преимуществах национального мессенджера
Глава Минцифры рассказал о преимуществах национального мессенджера - 09.06.2025, ПРАЙМ
Глава Минцифры рассказал о преимуществах национального мессенджера
Национальный мессенджер позволит перевести распространенные бытовые договоры в электронный формат - это, например, касается договоров аренды квартиры,... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T11:54+0300
2025-06-09T11:54+0300
россия
технологии
бизнес
максут шадаев
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Национальный мессенджер позволит перевести распространенные бытовые договоры в электронный формат - это, например, касается договоров аренды квартиры, купли-продажи автомобиля и даже договоров в медицинских организациях, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании IT-комитета Госдумы. "У нас есть такой востребованный сервис "Электронная подпись", которая бесплатно выдается всем гражданам. … Наша задача главная - включить электронную подпись в оборот C2C, то есть гражданин-гражданин, человек-человек. Это позволит нам перевести основную часть такого бытового оборота в электронный: договор аренды квартиры, купли-продажи автомобиля. Человек приходит сдавать анализы, от него требуют подписания договора, или в стоматологию. … Например, приходишь в салон - мы с вами обсуждали ужесточение требований идентификации - считал QR-код, загрузил прямо в мессенджер договор, прямо там его подписал, отправил его обратно", - сказал Шадаев. Он отметил, что национальный мессенджер должен обладать открытой архитектурой. Она позволит любым провайдерам сервиса, будь то банки или "Вкусно и точка", вывести свои мини-приложения или виджеты. Таким образом, внутри мессенджера появится своя экосистема, резюмировал министр. Новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский говорил, что работа по созданию платформы может быть завершена до конца года, а закон о платформе может быть принят в июне. В понедельник он заявил, что текст законопроекта готов к процедуре третьего чтения и может быть рассмотрен в среду. Правительство РФ ранее поддержало законопроект. Так, онлайн-документ из сервиса можно будет предъявить для подтверждения возраста, подтверждения льгот, для подтверждения обучения в колледжах и школах, при заселении в гостиницах и в ряде других случаев. Можно будет удостоверять личность при помощи цифрового ID. Также пользователь платформы сможет подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи, взаимодействовать со школьниками и студентами по вопросам обучения в школах, колледжах и дополнительного образования, в том числе с использованием "Госуслуг" и федеральных образовательных систем.
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россия, технологии, бизнес, максут шадаев
РОССИЯ, Технологии, Бизнес, Максут Шадаев
11:54 09.06.2025
 
Глава Минцифры рассказал о преимуществах национального мессенджера

Шадаев: мессенджер позволит перевести бытовые договоры в электронный формат

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Национальный мессенджер позволит перевести распространенные бытовые договоры в электронный формат - это, например, касается договоров аренды квартиры, купли-продажи автомобиля и даже договоров в медицинских организациях, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании IT-комитета Госдумы.
"У нас есть такой востребованный сервис "Электронная подпись", которая бесплатно выдается всем гражданам. … Наша задача главная - включить электронную подпись в оборот C2C, то есть гражданин-гражданин, человек-человек. Это позволит нам перевести основную часть такого бытового оборота в электронный: договор аренды квартиры, купли-продажи автомобиля. Человек приходит сдавать анализы, от него требуют подписания договора, или в стоматологию. … Например, приходишь в салон - мы с вами обсуждали ужесточение требований идентификации - считал QR-код, загрузил прямо в мессенджер договор, прямо там его подписал, отправил его обратно", - сказал Шадаев.
Он отметил, что национальный мессенджер должен обладать открытой архитектурой. Она позволит любым провайдерам сервиса, будь то банки или "Вкусно и точка", вывести свои мини-приложения или виджеты. Таким образом, внутри мессенджера появится своя экосистема, резюмировал министр.
Новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский говорил, что работа по созданию платформы может быть завершена до конца года, а закон о платформе может быть принят в июне. В понедельник он заявил, что текст законопроекта готов к процедуре третьего чтения и может быть рассмотрен в среду. Правительство РФ ранее поддержало законопроект.
Так, онлайн-документ из сервиса можно будет предъявить для подтверждения возраста, подтверждения льгот, для подтверждения обучения в колледжах и школах, при заселении в гостиницах и в ряде других случаев. Можно будет удостоверять личность при помощи цифрового ID.
Также пользователь платформы сможет подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи, взаимодействовать со школьниками и студентами по вопросам обучения в школах, колледжах и дополнительного образования, в том числе с использованием "Госуслуг" и федеральных образовательных систем.
%Сотовая связь - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
В Минцифры рассказали, как будет работать национальный мессенджер
11:15
 
РОССИЯТехнологииБизнесМаксут Шадаев
 
 
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