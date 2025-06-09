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Глава Минцифры рассказал о преимуществах национального мессенджера

Глава Минцифры рассказал о преимуществах национального мессенджера - 09.06.2025, ПРАЙМ

Глава Минцифры рассказал о преимуществах национального мессенджера

Национальный мессенджер позволит перевести распространенные бытовые договоры в электронный формат - это, например, касается договоров аренды квартиры,... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T11:54+0300

2025-06-09T11:54+0300

2025-06-09T11:54+0300

россия

технологии

бизнес

максут шадаев

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Национальный мессенджер позволит перевести распространенные бытовые договоры в электронный формат - это, например, касается договоров аренды квартиры, купли-продажи автомобиля и даже договоров в медицинских организациях, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании IT-комитета Госдумы. "У нас есть такой востребованный сервис "Электронная подпись", которая бесплатно выдается всем гражданам. … Наша задача главная - включить электронную подпись в оборот C2C, то есть гражданин-гражданин, человек-человек. Это позволит нам перевести основную часть такого бытового оборота в электронный: договор аренды квартиры, купли-продажи автомобиля. Человек приходит сдавать анализы, от него требуют подписания договора, или в стоматологию. … Например, приходишь в салон - мы с вами обсуждали ужесточение требований идентификации - считал QR-код, загрузил прямо в мессенджер договор, прямо там его подписал, отправил его обратно", - сказал Шадаев. Он отметил, что национальный мессенджер должен обладать открытой архитектурой. Она позволит любым провайдерам сервиса, будь то банки или "Вкусно и точка", вывести свои мини-приложения или виджеты. Таким образом, внутри мессенджера появится своя экосистема, резюмировал министр. Новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский говорил, что работа по созданию платформы может быть завершена до конца года, а закон о платформе может быть принят в июне. В понедельник он заявил, что текст законопроекта готов к процедуре третьего чтения и может быть рассмотрен в среду. Правительство РФ ранее поддержало законопроект. Так, онлайн-документ из сервиса можно будет предъявить для подтверждения возраста, подтверждения льгот, для подтверждения обучения в колледжах и школах, при заселении в гостиницах и в ряде других случаев. Можно будет удостоверять личность при помощи цифрового ID. Также пользователь платформы сможет подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи, взаимодействовать со школьниками и студентами по вопросам обучения в школах, колледжах и дополнительного образования, в том числе с использованием "Госуслуг" и федеральных образовательных систем.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, технологии, бизнес, максут шадаев