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Минфин отчитался об исполнении расходов бюджета России на 1 июня
Минфин отчитался об исполнении расходов бюджета России на 1 июня - 09.06.2025, ПРАЙМ
Минфин отчитался об исполнении расходов бюджета России на 1 июня
Расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов на 1 июня 2025 года, по предварительным данным, исполнены на 2,3 триллиона рублей, или... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T16:54+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов на 1 июня 2025 года, по предварительным данным, исполнены на 2,3 триллиона рублей, или на 38,8% от годового плана за 2025 год, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ. "По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 июня 2025 года – составило 2 300,5 млрд рублей или 38,8% от плановых бюджетных назначений", - говорится в материалах. На 1 июня лидерами по расходованию средств стали нацпроекты "Кадры" - 52,8%, "Молодежь и дети" - 48,2%, "Экологическое благополучие" - 47,5%, "Семья" - 47,3%, "Продолжительная и активная жизнь" - 44,5%, и "Международная кооперация и экспорт" - 43,7%. За ними следуют нацпроекты "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" - 34,4 %, "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" - 34,4%, "Туризм и гостеприимство" - 33%, "Беспилотные авиационные системы" - 30,6%, "Новые технологии сбережения здоровья" - 28,9%, а также "Новые материалы и химия" - 28,3%. Уровень исполнения остальных нацпроектов, как следует из материалов, пока самый низкий. Среди них - "Инфраструктура для жизни" - 24,1%, "Экономика данных и цифровая трансформация государства" - 22,2%, "Эффективная и конкурентная экономика" - 20,6%, "Новые атомные и энергетические технологии" - 17,2%, "Эффективная транспортная система" - 14,8% и "Средства производства и автоматизации" - 5,3%. Нацпроект "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" пока на нулевом уровне исполнения, отмечается в материалах.
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финансы, россия, рф
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ
Минфин отчитался об исполнении расходов бюджета России на 1 июня
Минфин: расходы на нацпроекты на 1 июня исполнены на 38,8% от плана
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов на 1 июня 2025 года, по предварительным данным, исполнены на 2,3 триллиона рублей, или на 38,8% от годового плана за 2025 год, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.
"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 июня 2025 года – составило 2 300,5 млрд рублей или 38,8% от плановых бюджетных назначений", - говорится в материалах.
На 1 июня лидерами по расходованию средств стали нацпроекты "Кадры" - 52,8%, "Молодежь и дети" - 48,2%, "Экологическое благополучие" - 47,5%, "Семья" - 47,3%, "Продолжительная и активная жизнь" - 44,5%, и "Международная кооперация и экспорт" - 43,7%.
За ними следуют нацпроекты "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" - 34,4 %, "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" - 34,4%, "Туризм и гостеприимство" - 33%, "Беспилотные авиационные системы" - 30,6%, "Новые технологии сбережения здоровья" - 28,9%, а также "Новые материалы и химия" - 28,3%.
Уровень исполнения остальных нацпроектов, как следует из материалов, пока самый низкий. Среди них - "Инфраструктура для жизни" - 24,1%, "Экономика данных и цифровая трансформация государства" - 22,2%, "Эффективная и конкурентная экономика" - 20,6%, "Новые атомные и энергетические технологии" - 17,2%, "Эффективная транспортная система" - 14,8% и "Средства производства и автоматизации" - 5,3%.
Нацпроект "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" пока на нулевом уровне исполнения, отмечается в материалах.
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