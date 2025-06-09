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Биржи Европы закрылись в минусе

Биржи Европы закрылись в минусе - 09.06.2025, ПРАЙМ

Биржи Европы закрылись в минусе

Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника в минусе на ряде факторов, свидетельствуют данные бирж. | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T20:06+0300

2025-06-09T20:06+0300

2025-06-09T20:06+0300

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника в минусе на ряде факторов, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,06% - до 8 832,28 пункта, французский CAC 40 - на 0,17%, до 7 91,47 пункта, немецкий DAX - на 0,54%, до 24 174,32 пункта. В понедельник участники рынка могут ожидать продолжения торговых переговоров между США и Китаем. В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что министр финансов страны Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами. "Надежда на достижение какого-либо соглашения всё ещё есть, но это будет непросто", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Hargreaves Lansdown Сюзанны Стритер (Susannah Streeter). "Администрация Си Цзиньпина демонстрирует решимость не уступать давлению со стороны Трампа и его тарифной тактики - у Китая уже есть экономические связи с другими регионами, а также инструменты воздействия, такие как ограничения на экспорт редкоземельных металлов",- добавила она. Помимо этого, в конце прошлой недели вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на встрече с министром финансов Великобритании Рейчел Ривз заявил, что Китай и Великобритания должны содействовать достижению взаимной выгоды и поддерживать устойчивое, здоровое и стабильное развитие экономических отношений. Центральное телевидение Китая отмечает в понедельник, что стороны провели углубленный обмен мнениями по вопросам финансово-экономического сотрудничества Китая и Великобритании, а также по вопросам, представляющим общий для двух стран интерес. Кроме того, в понедельник инвесторы обращают внимание на корпоративную отчетность. Так, бумаги WPP подешевели на 2,5%, ранее компания сообщила, что ее генеральный директор Марк Рид уйдет в отставку к концу 2025 года, завершив семилетний срок на этом посту. Также негативной динамике французского CAC могло способствовать снижение акций Sanofi - более чем на 1%, немецкого DAX - удешевление бумаг Siemens Energy AG, почти на 3%.

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