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Миронов просит ввести госрегулирование цен на билеты в Крым

Миронов просит ввести госрегулирование цен на билеты в Крым - 09.06.2025, ПРАЙМ

Миронов просит ввести госрегулирование цен на билеты в Крым

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение министру транспорта Роману Старовойту с просьбой ввести... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T06:30+0300

2025-06-09T06:30+0300

2025-06-09T06:30+0300

бизнес

россия

сергей миронов

роман старовойт

максим шаскольский

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение министру транспорта Роману Старовойту с просьбой ввести государственное регулирование цен на железнодорожные билеты в Крым, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас рассмотреть вопрос о государственном регулировании транспортного сообщения с Крымом", - сказано в обращении. В письме политик просит обеспечить доступность и справедливое ценообразование на билеты, увеличить количество составов в пиковые сезоны, контроль за деятельностью перевозчиков в интересах граждан России, а также использование всех доступных ресурсов для оптимизации логистики. Кроме того, лидер СРЗП обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой вмешаться для системного решения проблемы. Обращение также имеется в распоряжении РИА Новости. "Учитывая огромное значение Крыма, его туристический потенциал и военную инфраструктуру, считаю необходимым вмешательство Минтранса России и ФАС России для решения проблемы и создания устойчивого транспортного сообщения с стратегически важным российским полуостровом", - сказал Миронов РИА Новости.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сергей миронов, роман старовойт, максим шаскольский