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Миронов просит ввести госрегулирование цен на билеты в Крым
Миронов просит ввести госрегулирование цен на билеты в Крым - 09.06.2025, ПРАЙМ
Миронов просит ввести госрегулирование цен на билеты в Крым
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение министру транспорта Роману Старовойту с просьбой ввести... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T06:30+0300
2025-06-09T06:30+0300
2025-06-09T06:30+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение министру транспорта Роману Старовойту с просьбой ввести государственное регулирование цен на железнодорожные билеты в Крым, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас рассмотреть вопрос о государственном регулировании транспортного сообщения с Крымом", - сказано в обращении.
В письме политик просит обеспечить доступность и справедливое ценообразование на билеты, увеличить количество составов в пиковые сезоны, контроль за деятельностью перевозчиков в интересах граждан России, а также использование всех доступных ресурсов для оптимизации логистики.
Кроме того, лидер СРЗП обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой вмешаться для системного решения проблемы. Обращение также имеется в распоряжении РИА Новости.
"Учитывая огромное значение Крыма, его туристический потенциал и военную инфраструктуру, считаю необходимым вмешательство Минтранса России и ФАС России для решения проблемы и создания устойчивого транспортного сообщения с стратегически важным российским полуостровом", - сказал Миронов РИА Новости.
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бизнес, россия, сергей миронов, роман старовойт, максим шаскольский
Бизнес, РОССИЯ, Сергей Миронов, Роман Старовойт, Максим Шаскольский
Миронов просит ввести госрегулирование цен на билеты в Крым
Миронов попросил Минтранс ввести государственное регулирование цен на билеты в Крым
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение министру транспорта Роману Старовойту с просьбой ввести государственное регулирование цен на железнодорожные билеты в Крым, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас рассмотреть вопрос о государственном регулировании транспортного сообщения с Крымом", - сказано в обращении.
В письме политик просит обеспечить доступность и справедливое ценообразование на билеты, увеличить количество составов в пиковые сезоны, контроль за деятельностью перевозчиков в интересах граждан России, а также использование всех доступных ресурсов для оптимизации логистики.
Кроме того, лидер СРЗП обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой вмешаться для системного решения проблемы. Обращение также имеется в распоряжении РИА Новости.
"Учитывая огромное значение Крыма, его туристический потенциал и военную инфраструктуру, считаю необходимым вмешательство Минтранса России и ФАС России для решения проблемы и создания устойчивого транспортного сообщения с стратегически важным российским полуостровом", - сказал Миронов РИА Новости.