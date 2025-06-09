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Мишустин призвал исполнять поручения по нацпроектам в короткие сроки
Мишустин призвал исполнять поручения по нацпроектам в короткие сроки - 09.06.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал исполнять поручения по нацпроектам в короткие сроки
Поручения президента РФ Владимира Путина, касающиеся реализации новых нацпроектов, должны быть исполнены в максимально короткие сроки, заявил премьер-министр РФ | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T16:06+0300
2025-06-09T16:06+0300
2025-06-09T16:07+0300
финансы
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Поручения президента РФ Владимира Путина, касающиеся реализации новых нацпроектов, должны быть исполнены в максимально короткие сроки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Глава государства поручил не сбавлять динамику и уже сейчас формировать новые цели. Конечно, объективно оценивая свои возможности. Там, где уже достигли плановых показателей, – ставить более амбициозные задачи по преображению нашей страны, улучшению качества жизни людей. Еще раз подчеркну – все поручения президента должны быть исполнены в максимально короткие сроки", - сказал Мишустин на совещании с правительством.По словам Мишустина, при корректировке национальных проектов должны быть учтены приоритеты стратегии пространственного развития и завершено включение в них мероприятий мастер-планов дальневосточных и арктических городов.
https://1prime.ru/20250606/putin-858278434.html
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финансы, россия, михаил мишустин, владимир путин
Финансы, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин призвал исполнять поручения по нацпроектам в короткие сроки
Мишустин: поручения Путина должны быть исполнены в максимально короткие сроки
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Поручения президента РФ Владимира Путина, касающиеся реализации новых нацпроектов, должны быть исполнены в максимально короткие сроки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Глава государства поручил не сбавлять динамику и уже сейчас формировать новые цели. Конечно, объективно оценивая свои возможности. Там, где уже достигли плановых показателей, – ставить более амбициозные задачи по преображению нашей страны, улучшению качества жизни людей. Еще раз подчеркну – все поручения президента должны быть исполнены в максимально короткие сроки", - сказал Мишустин на совещании с правительством.
По словам Мишустина, при корректировке национальных проектов должны быть учтены приоритеты стратегии пространственного развития и завершено включение в них мероприятий мастер-планов дальневосточных и арктических городов.
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