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Мишустин призвал исполнять поручения по нацпроектам в короткие сроки - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Мишустин призвал исполнять поручения по нацпроектам в короткие сроки
Мишустин призвал исполнять поручения по нацпроектам в короткие сроки - 09.06.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал исполнять поручения по нацпроектам в короткие сроки
Поручения президента РФ Владимира Путина, касающиеся реализации новых нацпроектов, должны быть исполнены в максимально короткие сроки, заявил премьер-министр РФ | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T16:06+0300
2025-06-09T16:07+0300
финансы
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Поручения президента РФ Владимира Путина, касающиеся реализации новых нацпроектов, должны быть исполнены в максимально короткие сроки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Глава государства поручил не сбавлять динамику и уже сейчас формировать новые цели. Конечно, объективно оценивая свои возможности. Там, где уже достигли плановых показателей, – ставить более амбициозные задачи по преображению нашей страны, улучшению качества жизни людей. Еще раз подчеркну – все поручения президента должны быть исполнены в максимально короткие сроки", - сказал Мишустин на совещании с правительством.По словам Мишустина, при корректировке национальных проектов должны быть учтены приоритеты стратегии пространственного развития и завершено включение в них мероприятий мастер-планов дальневосточных и арктических городов.
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финансы, россия, михаил мишустин, владимир путин
Финансы, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Владимир Путин
16:06 09.06.2025 (обновлено: 16:07 09.06.2025)
 
Мишустин призвал исполнять поручения по нацпроектам в короткие сроки

Мишустин: поручения Путина должны быть исполнены в максимально короткие сроки

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Поручения президента РФ Владимира Путина, касающиеся реализации новых нацпроектов, должны быть исполнены в максимально короткие сроки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Глава государства поручил не сбавлять динамику и уже сейчас формировать новые цели. Конечно, объективно оценивая свои возможности. Там, где уже достигли плановых показателей, – ставить более амбициозные задачи по преображению нашей страны, улучшению качества жизни людей. Еще раз подчеркну – все поручения президента должны быть исполнены в максимально короткие сроки", - сказал Мишустин на совещании с правительством.
По словам Мишустина, при корректировке национальных проектов должны быть учтены приоритеты стратегии пространственного развития и завершено включение в них мероприятий мастер-планов дальневосточных и арктических городов.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи
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6 июня, 16:29
 
ФинансыРОССИЯМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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