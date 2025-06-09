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Мишустин поручил донастроить модель финансирования нацпроектов - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Мишустин поручил донастроить модель финансирования нацпроектов
Мишустин поручил донастроить модель финансирования нацпроектов - 09.06.2025, ПРАЙМ
Мишустин поручил донастроить модель финансирования нацпроектов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в кратчайшие сроки донастроить модель финансирования нацпроектов по развитию беспилотных авиасистем и... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T16:26+0300
2025-06-09T16:26+0300
россия
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в кратчайшие сроки донастроить модель финансирования нацпроектов по развитию беспилотных авиасистем и ракетно-космической сферы, чтобы каждый из них имел бизнес-составляющую. Глава правительства на заседании кабмина напомнил об итогах заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который провел президент РФ Владимир Путин 6 июня. "Особое внимание глава государства обратил на внедрение уже полученных, перспективных и передовых разработок, которые есть и в развитии беспилотников, и во многих других сферах, включая ракетно-космическую. Здесь важно активнее их использовать на предприятиях, налаживать поставки и широкое применение. С учетом принятия закона о техполитике в кратчайшие сроки надо донастроить модель финансирования этих нацпроектов, чтобы каждый из них имел бизнес-составляющую. Прошу их кураторов лично контролировать эту работу", - сказал Мишустин.
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россия, москва, михаил мишустин
РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин
16:26 09.06.2025
 
Мишустин поручил донастроить модель финансирования нацпроектов

Мишустин поручил донастроить модель финансирования нацпроектов по беспилотникам

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в кратчайшие сроки донастроить модель финансирования нацпроектов по развитию беспилотных авиасистем и ракетно-космической сферы, чтобы каждый из них имел бизнес-составляющую.
Глава правительства на заседании кабмина напомнил об итогах заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который провел президент РФ Владимир Путин 6 июня.
"Особое внимание глава государства обратил на внедрение уже полученных, перспективных и передовых разработок, которые есть и в развитии беспилотников, и во многих других сферах, включая ракетно-космическую. Здесь важно активнее их использовать на предприятиях, налаживать поставки и широкое применение. С учетом принятия закона о техполитике в кратчайшие сроки надо донастроить модель финансирования этих нацпроектов, чтобы каждый из них имел бизнес-составляющую. Прошу их кураторов лично контролировать эту работу", - сказал Мишустин.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
Мишустин призвал исполнять поручения по нацпроектам в короткие сроки
16:06
 
РОССИЯМОСКВАМихаил Мишустин
 
 
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