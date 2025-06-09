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Мишустин поручил донастроить модель финансирования нацпроектов
Мишустин поручил донастроить модель финансирования нацпроектов - 09.06.2025, ПРАЙМ
Мишустин поручил донастроить модель финансирования нацпроектов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в кратчайшие сроки донастроить модель финансирования нацпроектов по развитию беспилотных авиасистем и... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T16:26+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в кратчайшие сроки донастроить модель финансирования нацпроектов по развитию беспилотных авиасистем и ракетно-космической сферы, чтобы каждый из них имел бизнес-составляющую. Глава правительства на заседании кабмина напомнил об итогах заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который провел президент РФ Владимир Путин 6 июня. "Особое внимание глава государства обратил на внедрение уже полученных, перспективных и передовых разработок, которые есть и в развитии беспилотников, и во многих других сферах, включая ракетно-космическую. Здесь важно активнее их использовать на предприятиях, налаживать поставки и широкое применение. С учетом принятия закона о техполитике в кратчайшие сроки надо донастроить модель финансирования этих нацпроектов, чтобы каждый из них имел бизнес-составляющую. Прошу их кураторов лично контролировать эту работу", - сказал Мишустин.
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РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин
Мишустин поручил донастроить модель финансирования нацпроектов
Мишустин поручил донастроить модель финансирования нацпроектов по беспилотникам
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в кратчайшие сроки донастроить модель финансирования нацпроектов по развитию беспилотных авиасистем и ракетно-космической сферы, чтобы каждый из них имел бизнес-составляющую.
Глава правительства на заседании кабмина напомнил об итогах заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который провел президент РФ Владимир Путин 6 июня.
"Особое внимание глава государства обратил на внедрение уже полученных, перспективных и передовых разработок, которые есть и в развитии беспилотников, и во многих других сферах, включая ракетно-космическую. Здесь важно активнее их использовать на предприятиях, налаживать поставки и широкое применение. С учетом принятия закона о техполитике в кратчайшие сроки надо донастроить модель финансирования этих нацпроектов, чтобы каждый из них имел бизнес-составляющую. Прошу их кураторов лично контролировать эту работу", - сказал Мишустин.
Мишустин призвал исполнять поручения по нацпроектам в короткие сроки