https://1prime.ru/20250609/mosbirzha--858335411.html
Мосбиржа за январь-май ощутимо нарастила выпуск цифровых финансовых активов
Мосбиржа за январь-май ощутимо нарастила выпуск цифровых финансовых активов - 09.06.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа за январь-май ощутимо нарастила выпуск цифровых финансовых активов
Московская биржа за январь-май разместила цифровых финансовых активов (ЦФА) на 85 миллиардов рублей, что более чем в четыре раза выше, чем за весь 2024 год,... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T15:00+0300
2025-06-09T15:00+0300
2025-06-09T15:00+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Московская биржа за январь-май разместила цифровых финансовых активов (ЦФА) на 85 миллиардов рублей, что более чем в четыре раза выше, чем за весь 2024 год, следует из сообщения Мосбиржи. Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу "Московская биржа") является оператором информационных систем по выпуску ЦФА. "Суммарный объем размещенных (им - ред.) ЦФА за первые пять месяцев 2025 года превысил 85 миллиардов рублей, что более чем в четыре раза превышает объем за весь 2024 год. На долю Московской биржи приходится 32% совокупного объема всех выпущенных в этом году ЦФА", - сообщает биржа. "ЦФА все чаще используются эмитентами и профессиональными участниками рынка и при этом сохраняют большой потенциал дальнейшего развития. Сегмент цифровых финансовых активов и классический фондовый рынок могут дополнить друг друга, предоставляя новые возможности для инвестиций, привлечения капитала и управления рисками, что в конечном итоге сделает российский рынок более динамичным, доступным и инновационным", - сказал управляющий директор Московской биржи по фондовому рынку и цифровым активам Борис Блохин. Цифровые финансовые активы – это класс финансовых инструментов, выпуск, учет и обращение которых осуществляется путем внесения записей в информационную систему на основе распределенного реестра.
https://1prime.ru/20250609/mosbirzha-858331543.html
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финансы, россия, мосбиржа, нрд, цфа
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Мосбиржа, НРД, ЦФА
Мосбиржа за январь-май ощутимо нарастила выпуск цифровых финансовых активов
Мосбиржа за пять месяцев разместила цифровых финансовых активов на 85 миллиардов рублей
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Московская биржа за январь-май разместила цифровых финансовых активов (ЦФА) на 85 миллиардов рублей, что более чем в четыре раза выше, чем за весь 2024 год, следует из сообщения Мосбиржи.
Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу "Московская биржа") является оператором информационных систем по выпуску ЦФА. "Суммарный объем размещенных (им - ред.) ЦФА за первые пять месяцев 2025 года превысил 85 миллиардов рублей, что более чем в четыре раза превышает объем за весь 2024 год. На долю Московской биржи приходится 32% совокупного объема всех выпущенных в этом году ЦФА", - сообщает биржа.
"ЦФА все чаще используются эмитентами и профессиональными участниками рынка и при этом сохраняют большой потенциал дальнейшего развития. Сегмент цифровых финансовых активов и классический фондовый рынок могут дополнить друг друга, предоставляя новые возможности для инвестиций, привлечения капитала и управления рисками, что в конечном итоге сделает российский рынок более динамичным, доступным и инновационным", - сказал управляющий директор Московской биржи по фондовому рынку и цифровым активам Борис Блохин.
Цифровые финансовые активы – это класс финансовых инструментов, выпуск, учет и обращение которых осуществляется путем внесения записей в информационную систему на основе распределенного реестра.
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