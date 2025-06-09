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Мосбиржа начнет расчет индекса биткоина на основе цен на крупнейших биржах - 09.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250609/mosbirzha-858331543.html
Мосбиржа начнет расчет индекса биткоина на основе цен на крупнейших биржах
Мосбиржа начнет расчет индекса биткоина на основе цен на крупнейших биржах - 09.06.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа начнет расчет индекса биткоина на основе цен на крупнейших биржах
Московская биржа начинает с 10 июня расчет индекса биткоина на основе цен производных фининструментов (ПФИ) - бессрочных фьючерсов и свопов на пару... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T13:25+0300
2025-06-09T13:26+0300
экономика
рынок
финансы
торги
москва
мосбиржа
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Московская биржа начинает с 10 июня расчет индекса биткоина на основе цен производных фининструментов (ПФИ) - бессрочных фьючерсов и свопов на пару биткоин-доллар на основных мировых площадках, следует из сообщения Мосбиржи. "Московская биржа 10 июня 2025 года начинает расчет и публикацию нового индекса Мосбиржи ПФИ биткоина. Код индекса – MOEXBTC. Для расчета индекса биткоина будут использоваться данные о ценах бессрочных фьючерсов и свопов на пару BTCUSDT с четырех крупнейших криптобирж (Binance, Bybit, OKX и Bitget)", - говорится в сообщении. Индекс будет рассчитываться как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов отобранных торговых площадок. Весовые коэффициенты криптобирж рассчитываются на основе торговых объемов отслеживаемых инструментов и будут пересматриваться ежеквартально, периодичность расчета индекса – один раз в день в 12.30 мск, поясняет российская торговая площадка. В перспективе индикатор может быть использован в качестве базового актива для финансовых инструментов, добавляет Мосбиржа. С 4 июня Московская биржа запустила для квалифицированных инвесторов торги фьючерсом на биржевой фонд компании BlackRock, который инвестирует исключительно в биткоин - Bitcoin Trust ETF.
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рынок, финансы, торги, москва, мосбиржа, blackrock
Экономика, Рынок, Финансы, Торги, МОСКВА, Мосбиржа, Blackrock
13:25 09.06.2025 (обновлено: 13:26 09.06.2025)
 
Мосбиржа начнет расчет индекса биткоина на основе цен на крупнейших биржах

Мосбиржа с 10 июня начинает расчет индекса биткоина на основе цен на крупнейших биржах

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСотрудник Московской биржи
Сотрудник Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Московская биржа начинает с 10 июня расчет индекса биткоина на основе цен производных фининструментов (ПФИ) - бессрочных фьючерсов и свопов на пару биткоин-доллар на основных мировых площадках, следует из сообщения Мосбиржи.
"Московская биржа 10 июня 2025 года начинает расчет и публикацию нового индекса Мосбиржи ПФИ биткоина. Код индекса – MOEXBTC. Для расчета индекса биткоина будут использоваться данные о ценах бессрочных фьючерсов и свопов на пару BTCUSDT с четырех крупнейших криптобирж (Binance, Bybit, OKX и Bitget)", - говорится в сообщении.
Индекс будет рассчитываться как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов отобранных торговых площадок. Весовые коэффициенты криптобирж рассчитываются на основе торговых объемов отслеживаемых инструментов и будут пересматриваться ежеквартально, периодичность расчета индекса – один раз в день в 12.30 мск, поясняет российская торговая площадка.
В перспективе индикатор может быть использован в качестве базового актива для финансовых инструментов, добавляет Мосбиржа.
С 4 июня Московская биржа запустила для квалифицированных инвесторов торги фьючерсом на биржевой фонд компании BlackRock, который инвестирует исключительно в биткоин - Bitcoin Trust ETF.
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