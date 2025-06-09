https://1prime.ru/20250609/mosbirzha-858331543.html

Мосбиржа начнет расчет индекса биткоина на основе цен на крупнейших биржах

Мосбиржа начнет расчет индекса биткоина на основе цен на крупнейших биржах - 09.06.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа начнет расчет индекса биткоина на основе цен на крупнейших биржах

Московская биржа начинает с 10 июня расчет индекса биткоина на основе цен производных фининструментов (ПФИ) - бессрочных фьючерсов и свопов на пару... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T13:25+0300

2025-06-09T13:25+0300

2025-06-09T13:26+0300

экономика

рынок

финансы

торги

москва

мосбиржа

blackrock

https://cdnn.1prime.ru/img/77476/47/774764742_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_6625a82c58d7f4908caed6e967e4d911.jpg

МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Московская биржа начинает с 10 июня расчет индекса биткоина на основе цен производных фининструментов (ПФИ) - бессрочных фьючерсов и свопов на пару биткоин-доллар на основных мировых площадках, следует из сообщения Мосбиржи. "Московская биржа 10 июня 2025 года начинает расчет и публикацию нового индекса Мосбиржи ПФИ биткоина. Код индекса – MOEXBTC. Для расчета индекса биткоина будут использоваться данные о ценах бессрочных фьючерсов и свопов на пару BTCUSDT с четырех крупнейших криптобирж (Binance, Bybit, OKX и Bitget)", - говорится в сообщении. Индекс будет рассчитываться как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов отобранных торговых площадок. Весовые коэффициенты криптобирж рассчитываются на основе торговых объемов отслеживаемых инструментов и будут пересматриваться ежеквартально, периодичность расчета индекса – один раз в день в 12.30 мск, поясняет российская торговая площадка. В перспективе индикатор может быть использован в качестве базового актива для финансовых инструментов, добавляет Мосбиржа. С 4 июня Московская биржа запустила для квалифицированных инвесторов торги фьючерсом на биржевой фонд компании BlackRock, который инвестирует исключительно в биткоин - Bitcoin Trust ETF.

https://1prime.ru/20250530/tramp-858067295.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, торги, москва, мосбиржа, blackrock