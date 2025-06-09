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В Москве задержали группу лжеинвесторов, обманувших более 20 человек
В Москве задержали группу лжеинвесторов, обманувших более 20 человек - 09.06.2025, ПРАЙМ
В Москве задержали группу лжеинвесторов, обманувших более 20 человек
Полиция задержала группировку лжеинвесторов, обманувших более 20 человек в Москве и похитивших у них суммарно больше 21 миллиона рублей, сообщила представитель... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T11:21+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Полиция задержала группировку лжеинвесторов, обманувших более 20 человек в Москве и похитивших у них суммарно больше 21 миллиона рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Группу лжеинвесторов задержали в Москве мои коллеги из Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве", - написала Волк в Telegram-канале. Следствие предварительно установило, что злоумышленники создали фирму и от её имени привлекали деньги граждан, обещая высокий доход от вложений в ценные бумаги. Своих жертв аферисты находили на онлайн-платформах по поиску работы. Соискателей приглашали в офисы, местоположение которых неоднократно менялось. Они располагались в Москве на улице Ленинская слобода, Дербеневской набережной, а также Варшавском шоссе. Клиентам обещали, что они станут профессиональными и успешными инвесторами, убеждали размещать деньги на определенной брокерской площадке или же проходить платные обучающие программы. "Введенные в заблуждение потерпевшие передавали мошенникам свои сбережения, некоторые брали для этого кредиты. В действительности деньги после конвертации в криптовалюту направлялись на счет одного из фигурантов. В настоящее время количество потерпевших от противоправной деятельности злоумышленников составляет 21 человек, предварительный ущерб – свыше 21 миллиона рублей", - пояснила Волк. По ее словам, оперативники задержали шестерых подозреваемых – пятерых мужчин в возрасте от 21 до 31 года и 24-летнюю женщину. По местам их проживания проведены обыски, изъяты телефоны с доказательствами для уголовного дела. Столичным следователем возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), которые соединены в одно производство. Один из подозреваемых заключен под стражу, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, заключили в ведомстве.
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Мошенничество, Бизнес, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, МВД
В Москве задержали группу лжеинвесторов, обманувших более 20 человек
Полиция задержала группу лжеинвесторов, похитивших суммарно больше 21 миллиона рублей
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Полиция задержала группировку лжеинвесторов, обманувших более 20 человек в Москве и похитивших у них суммарно больше 21 миллиона рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Группу лжеинвесторов задержали в Москве мои коллеги из Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве", - написала Волк в Telegram-канале.
Следствие предварительно установило, что злоумышленники создали фирму и от её имени привлекали деньги граждан, обещая высокий доход от вложений в ценные бумаги. Своих жертв аферисты находили на онлайн-платформах по поиску работы. Соискателей приглашали в офисы, местоположение которых неоднократно менялось. Они располагались в Москве на улице Ленинская слобода, Дербеневской набережной, а также Варшавском шоссе. Клиентам обещали, что они станут профессиональными и успешными инвесторами, убеждали размещать деньги на определенной брокерской площадке или же проходить платные обучающие программы.
"Введенные в заблуждение потерпевшие передавали мошенникам свои сбережения, некоторые брали для этого кредиты. В действительности деньги после конвертации в криптовалюту направлялись на счет одного из фигурантов. В настоящее время количество потерпевших от противоправной деятельности злоумышленников составляет 21 человек, предварительный ущерб – свыше 21 миллиона рублей", - пояснила Волк.
По ее словам, оперативники задержали шестерых подозреваемых – пятерых мужчин в возрасте от 21 до 31 года и 24-летнюю женщину. По местам их проживания проведены обыски, изъяты телефоны с доказательствами для уголовного дела.
Столичным следователем возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), которые соединены в одно производство. Один из подозреваемых заключен под стражу, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, заключили в ведомстве.
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