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В Москве и области площадь нераспроданных квартир выросла на 50%

В Москве и области площадь нераспроданных квартир выросла на 50% - 09.06.2025, ПРАЙМ

В Москве и области площадь нераспроданных квартир выросла на 50%

Общая площадь нераспроданных квартир в уже готовых новостройках в Москве и Московской области по состоянию на май 2025 года превысила 820 тысяч квадратных... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T06:15+0300

2025-06-09T06:15+0300

2025-06-09T06:15+0300

недвижимость

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яндекс недвижимость

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Общая площадь нераспроданных квартир в уже готовых новостройках в Москве и Московской области по состоянию на май 2025 года превысила 820 тысяч квадратных метров, что на 50% больше, чем в мае 2024 года, подсчитали для РИА Недвижимость в сервисе "Яндекс Недвижимость". "В мае в Москве и области общая площадь выставленных на продажу лотов от девелоперов в уже сданных новостройках составила более 820 тысяч квадратных метров. В мае прошлого года этот показатель был ровно 410 тысяч квадратных метров", - сообщил представитель сервиса. При этом специалист по работе с партнерами в новостройках "Яндекс Недвижимости" Яна Семина уточнила, что если оценивать предложение в недавно введенных в эксплуатацию домах в количестве квартир, то динамика роста еще выше - плюс 78% по сравнению с прошлым годом. "Получается, что сейчас достаточно большое количество квартир, которые уже построены и сданы, где уже готовы выдавать ключи, все еще не нашли своего покупателя и находятся у застройщика", - отметила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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