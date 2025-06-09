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Россиян предупредили, чем грозит свалка мусора в подъезде
Россиян предупредили, чем грозит свалка мусора в подъезде - 09.06.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили, чем грозит свалка мусора в подъезде
Оставление мусора в подъезде - недопустимая и опасная практика. Это не только неэстетично и создает неудобства для соседей, но и нарушает законодательство,... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T02:02+0300
2025-06-09T02:02+0300
2025-06-09T02:02+0300
мусор
сортировка мусора
общество
бизнес
роспотребнадзор
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Оставление мусора в подъезде - недопустимая и опасная практика. Это не только неэстетично и создает неудобства для соседей, но и нарушает законодательство, рассказал агентству "Прайм" общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.За мусор в подъезде можно получить штраф в размере 2-3 тысяч рублей по статье 8.2. КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), а за повторное нарушение в течение года - 3-5 тысяч рублей.Для юридических лиц штрафы могут быть выше - от 100 до 250 тысяч рублей. А при повторном нарушении - от 250 до 400 тысяч рублей, говорит Бондарь.Если ваш сосед все время оставляет мусор в подъезде, сначала можно просто поговорить. Возможно, человек даже не понимает, что доставляет неудобства. Если это не помогло, стоит обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Они могут сделать объявление или провести беседу с нарушителем."В крайнем случае можно подать заявление в полицию или Роспотребнадзор. Главное - приложить доказательства: фото или видео, где видно, что мусор стоит постоянно", - отметил Бондарь.Важно помнить: ответственность за чистоту в подъезде - совместная задача жильцов и УК. Надо действовать через диалог и соблюдение закона. А закон на стороне тех, кто хочет жить комфортно, заключил он.
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мусор, сортировка мусора, общество , бизнес, роспотребнадзор
мусор, Сортировка мусора, Общество , Бизнес, Роспотребнадзор
Россиян предупредили, чем грозит свалка мусора в подъезде
Эксперт Бондарь: за мусор в подъезде грозит немалый штраф
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Оставление мусора в подъезде - недопустимая и опасная практика. Это не только неэстетично и создает неудобства для соседей, но и нарушает законодательство, рассказал агентству "Прайм" общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
За мусор в подъезде можно получить штраф в размере 2-3 тысяч рублей по статье 8.2. КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), а за повторное нарушение в течение года - 3-5 тысяч рублей.
Для юридических лиц штрафы могут быть выше - от 100 до 250 тысяч рублей. А при повторном нарушении - от 250 до 400 тысяч рублей, говорит Бондарь.
Обогнали. Что делает Россия, пока весь мир зарабатывает на мусоре
Если ваш сосед все время оставляет мусор в подъезде, сначала можно просто поговорить. Возможно, человек даже не понимает, что доставляет неудобства. Если это не помогло, стоит обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Они могут сделать объявление или провести беседу с нарушителем.
"В крайнем случае можно подать заявление в полицию или Роспотребнадзор. Главное - приложить доказательства: фото или видео, где видно, что мусор стоит постоянно", - отметил Бондарь.
Важно помнить: ответственность за чистоту в подъезде - совместная задача жильцов и УК. Надо действовать через диалог и соблюдение закона. А закон на стороне тех, кто хочет жить комфортно, заключил он.