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Россиян предупредили, чем грозит свалка мусора в подъезде

Россиян предупредили, чем грозит свалка мусора в подъезде - 09.06.2025, ПРАЙМ

Россиян предупредили, чем грозит свалка мусора в подъезде

Оставление мусора в подъезде - недопустимая и опасная практика. Это не только неэстетично и создает неудобства для соседей, но и нарушает законодательство,... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T02:02+0300

2025-06-09T02:02+0300

2025-06-09T02:02+0300

мусор

сортировка мусора

общество

бизнес

роспотребнадзор

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Оставление мусора в подъезде - недопустимая и опасная практика. Это не только неэстетично и создает неудобства для соседей, но и нарушает законодательство, рассказал агентству "Прайм" общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.За мусор в подъезде можно получить штраф в размере 2-3 тысяч рублей по статье 8.2. КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), а за повторное нарушение в течение года - 3-5 тысяч рублей.Для юридических лиц штрафы могут быть выше - от 100 до 250 тысяч рублей. А при повторном нарушении - от 250 до 400 тысяч рублей, говорит Бондарь.Если ваш сосед все время оставляет мусор в подъезде, сначала можно просто поговорить. Возможно, человек даже не понимает, что доставляет неудобства. Если это не помогло, стоит обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Они могут сделать объявление или провести беседу с нарушителем."В крайнем случае можно подать заявление в полицию или Роспотребнадзор. Главное - приложить доказательства: фото или видео, где видно, что мусор стоит постоянно", - отметил Бондарь.Важно помнить: ответственность за чистоту в подъезде - совместная задача жильцов и УК. Надо действовать через диалог и соблюдение закона. А закон на стороне тех, кто хочет жить комфортно, заключил он.

https://1prime.ru/20230610/840782988.html

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мусор, сортировка мусора, общество , бизнес, роспотребнадзор