https://1prime.ru/20250609/mvd-858330928.html

МВД предупредило о мошенниках, предлагающих работу в Киеве

МВД предупредило о мошенниках, предлагающих работу в Киеве - 09.06.2025, ПРАЙМ

МВД предупредило о мошенниках, предлагающих работу в Киеве

Рекрутеры мошеннических колл-центров находят потенциальных жертв, владеющих русским языком, в мессенджере и предлагают "вакансию" менеджера по продажам с... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T13:12+0300

2025-06-09T13:12+0300

2025-06-09T13:12+0300

мошенничество

общество

мвд

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Рекрутеры мошеннических колл-центров находят потенциальных жертв, владеющих русским языком, в мессенджере и предлагают "вакансию" менеджера по продажам с локацией в Киеве, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Вакансия для специалистов в сфере продаж с локацией в Киеве и знанием русского языка - однозначный красный флаг", - говорится в сообщении. Мошенники за подобную "вакансию" обещают заработную плату в размере от одной тысячи долларов, а также процент от продаж. С потенциальными жертвами аферисты связываются через мессенджеры. У них обычно недавно обновлена фотография и имя, это должно насторожить, следует из опубликованных ведомством материалов.

https://1prime.ru/20250608/moshennik-858302201.html

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общество , мвд