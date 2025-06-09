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МВД предупредило о мошенниках, предлагающих работу в Киеве
МВД предупредило о мошенниках, предлагающих работу в Киеве - 09.06.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о мошенниках, предлагающих работу в Киеве
Рекрутеры мошеннических колл-центров находят потенциальных жертв, владеющих русским языком, в мессенджере и предлагают "вакансию" менеджера по продажам с... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T13:12+0300
2025-06-09T13:12+0300
2025-06-09T13:12+0300
мошенничество
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Рекрутеры мошеннических колл-центров находят потенциальных жертв, владеющих русским языком, в мессенджере и предлагают "вакансию" менеджера по продажам с локацией в Киеве, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Вакансия для специалистов в сфере продаж с локацией в Киеве и знанием русского языка - однозначный красный флаг", - говорится в сообщении. Мошенники за подобную "вакансию" обещают заработную плату в размере от одной тысячи долларов, а также процент от продаж. С потенциальными жертвами аферисты связываются через мессенджеры. У них обычно недавно обновлена фотография и имя, это должно насторожить, следует из опубликованных ведомством материалов.
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общество , мвд
Мошенничество, Общество , МВД
МВД предупредило о мошенниках, предлагающих работу в Киеве
МВД: мошенники предлагают вакансии менеджера по продажам с локацией в Киеве
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Рекрутеры мошеннических колл-центров находят потенциальных жертв, владеющих русским языком, в мессенджере и предлагают "вакансию" менеджера по продажам с локацией в Киеве, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Вакансия для специалистов в сфере продаж с локацией в Киеве и знанием русского языка - однозначный красный флаг", - говорится в сообщении.
Мошенники за подобную "вакансию" обещают заработную плату в размере от одной тысячи долларов, а также процент от продаж. С потенциальными жертвами аферисты связываются через мессенджеры. У них обычно недавно обновлена фотография и имя, это должно насторожить, следует из опубликованных ведомством материалов.
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