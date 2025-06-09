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Генсек ОПЕК заявлен участником деловой программы ПМЭФ - 09.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Генсек ОПЕК заявлен участником деловой программы ПМЭФ
Генсек ОПЕК заявлен участником деловой программы ПМЭФ - 09.06.2025, ПРАЙМ
Генсек ОПЕК заявлен участником деловой программы ПМЭФ
Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявлен в качестве участника в деловой программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), следует... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T11:12+0300
2025-06-09T11:12+0300
экономика
хайсам аль-гайс
опек
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявлен в качестве участника в деловой программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), следует из материалов фонда "Росконгресс". Так, согласно обновленной программе форума, генсек ОПЕК выступит в рамках сессий "Мировой рынок ТЭК в поисках баланса между интересами производителей и потребителей" и "Капитал энергетического сектора: поиск эффективных решений для развивающихся стран". Пока участниками первой сессии также заявлены вице-премьер РФ Александр Новак, министр энергетики, горнодобывающей промышленности и возобновляемых источников энергии Алжира Мохамед Аркаб и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В рамках второй сессии с участием генсека ОПЕК ожидаются замминистра энергетики РФ Роман Маршавин, министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, гендиректор Российского энергетического агентства Минэнерго РФ Алексей Кулапин, почетный директор торгово-промышленной палаты БРИКС Алок Кумар, гендиректор центра международных и сравнительно-правовых исследований Юлия Муллина. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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хайсам аль-гайс, опек
Экономика, Хайсам аль-Гайс, ОПЕК
11:12 09.06.2025
 
Генсек ОПЕК заявлен участником деловой программы ПМЭФ

Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявлен в качестве участника деловой программы ПМЭФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявлен в качестве участника в деловой программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), следует из материалов фонда "Росконгресс".
Так, согласно обновленной программе форума, генсек ОПЕК выступит в рамках сессий "Мировой рынок ТЭК в поисках баланса между интересами производителей и потребителей" и "Капитал энергетического сектора: поиск эффективных решений для развивающихся стран".
Пока участниками первой сессии также заявлены вице-премьер РФ Александр Новак, министр энергетики, горнодобывающей промышленности и возобновляемых источников энергии Алжира Мохамед Аркаб и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
В рамках второй сессии с участием генсека ОПЕК ожидаются замминистра энергетики РФ Роман Маршавин, министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, гендиректор Российского энергетического агентства Минэнерго РФ Алексей Кулапин, почетный директор торгово-промышленной палаты БРИКС Алок Кумар, гендиректор центра международных и сравнительно-правовых исследований Юлия Муллина.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
Глава МИД Венгрии Сийярто заявлен участником деловой программы ПМЭФ
10:38
 
ЭкономикаХайсам аль-ГайсОПЕК
 
 
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