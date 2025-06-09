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Генсек ОПЕК заявлен участником деловой программы ПМЭФ

Генсек ОПЕК заявлен участником деловой программы ПМЭФ - 09.06.2025, ПРАЙМ

Генсек ОПЕК заявлен участником деловой программы ПМЭФ

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявлен в качестве участника в деловой программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), следует... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T11:12+0300

2025-06-09T11:12+0300

2025-06-09T11:12+0300

экономика

хайсам аль-гайс

опек

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявлен в качестве участника в деловой программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), следует из материалов фонда "Росконгресс". Так, согласно обновленной программе форума, генсек ОПЕК выступит в рамках сессий "Мировой рынок ТЭК в поисках баланса между интересами производителей и потребителей" и "Капитал энергетического сектора: поиск эффективных решений для развивающихся стран". Пока участниками первой сессии также заявлены вице-премьер РФ Александр Новак, министр энергетики, горнодобывающей промышленности и возобновляемых источников энергии Алжира Мохамед Аркаб и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В рамках второй сессии с участием генсека ОПЕК ожидаются замминистра энергетики РФ Роман Маршавин, министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, гендиректор Российского энергетического агентства Минэнерго РФ Алексей Кулапин, почетный директор торгово-промышленной палаты БРИКС Алок Кумар, гендиректор центра международных и сравнительно-правовых исследований Юлия Муллина. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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хайсам аль-гайс, опек