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В АП Турции опровергли сообщения о плохом состоянии здоровья Эрдогана - 09.06.2025, ПРАЙМ
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В АП Турции опровергли сообщения о плохом состоянии здоровья Эрдогана
В АП Турции опровергли сообщения о плохом состоянии здоровья Эрдогана - 09.06.2025, ПРАЙМ
В АП Турции опровергли сообщения о плохом состоянии здоровья Эрдогана
Состояние здоровья президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана удовлетворительное, он продолжает выполнять свои конституционные полномочия и обязанности главы... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T21:47+0300
2025-06-09T21:47+0300
политика
общество
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 9 июн – ПРАЙМ. Состояние здоровья президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана удовлетворительное, он продолжает выполнять свои конституционные полномочия и обязанности главы Турецкой Республики, говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции. На одном из турецких YouTube-каналов были сделаны заявления о якобы плохом состоянии здоровья Эрдогана. "Выражения, использованные в упомянутой передаче, содержат необоснованные обвинения, а также направлены против должности президента и оскорбляют ее. Как глава Турецкой Республики, господин президент выполняет свои конституционные полномочия и обязанности главы Турецкой Республики и прилагает все усилия, чтобы служить нашей нации. Главы государств, политики и другие официальные лица, которые встречаются с господином президентом, знают, насколько хорошо он разбирается в вопросах, насколько сильна его память и насколько он тверд в своих решениях", - говорится в заявлении.
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общество , турция, реджеп тайип эрдоган
Политика, Общество , ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган
21:47 09.06.2025
 
В АП Турции опровергли сообщения о плохом состоянии здоровья Эрдогана

Администрация президента Турции: состояние здоровья Эрдогана удовлетворительное

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
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АНКАРА, 9 июн – ПРАЙМ. Состояние здоровья президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана удовлетворительное, он продолжает выполнять свои конституционные полномочия и обязанности главы Турецкой Республики, говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
На одном из турецких YouTube-каналов были сделаны заявления о якобы плохом состоянии здоровья Эрдогана.
"Выражения, использованные в упомянутой передаче, содержат необоснованные обвинения, а также направлены против должности президента и оскорбляют ее. Как глава Турецкой Республики, господин президент выполняет свои конституционные полномочия и обязанности главы Турецкой Республики и прилагает все усилия, чтобы служить нашей нации. Главы государств, политики и другие официальные лица, которые встречаются с господином президентом, знают, насколько хорошо он разбирается в вопросах, насколько сильна его память и насколько он тверд в своих решениях", - говорится в заявлении.
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