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В АП Турции опровергли сообщения о плохом состоянии здоровья Эрдогана

В АП Турции опровергли сообщения о плохом состоянии здоровья Эрдогана - 09.06.2025, ПРАЙМ

В АП Турции опровергли сообщения о плохом состоянии здоровья Эрдогана

Состояние здоровья президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана удовлетворительное, он продолжает выполнять свои конституционные полномочия и обязанности главы... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T21:47+0300

2025-06-09T21:47+0300

2025-06-09T21:47+0300

политика

общество

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 9 июн – ПРАЙМ. Состояние здоровья президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана удовлетворительное, он продолжает выполнять свои конституционные полномочия и обязанности главы Турецкой Республики, говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции. На одном из турецких YouTube-каналов были сделаны заявления о якобы плохом состоянии здоровья Эрдогана. "Выражения, использованные в упомянутой передаче, содержат необоснованные обвинения, а также направлены против должности президента и оскорбляют ее. Как глава Турецкой Республики, господин президент выполняет свои конституционные полномочия и обязанности главы Турецкой Республики и прилагает все усилия, чтобы служить нашей нации. Главы государств, политики и другие официальные лица, которые встречаются с господином президентом, знают, насколько хорошо он разбирается в вопросах, насколько сильна его память и насколько он тверд в своих решениях", - говорится в заявлении.

https://1prime.ru/20250512/erdogan-857499557.html

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общество , турция, реджеп тайип эрдоган