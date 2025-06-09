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Евросоюз не сможет победить на Украине, заявил Орбан

Евросоюз не сможет победить на Украине, заявил Орбан - 09.06.2025, ПРАЙМ

Евросоюз не сможет победить на Украине, заявил Орбан

Евросоюз не сможет одержать победу в украинском конфликте, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T15:57+0300

2025-06-09T15:57+0300

2025-06-09T17:26+0300

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ПАРИЖ, 9 июн - ПРАЙМ. Евросоюз не сможет одержать победу в украинском конфликте, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. В понедельник представители европейских правых партий собрались во Франции по приглашению Марин Ле Пен и Жордана Барделла, лидеров "Национального объединения", чтобы отметить годовщину успешного выступления их коалиции "Патриоты за Европу" на выборах в Европарламент в июне прошлого года."Провоенные политики в Брюсселе хотят заставить нас поверить, что война должна продолжаться. Но выиграть ее невозможно. На поле боя нет решения. Есть погибшие, страдания и разрушения.", - заявил Орбан, выступая на мероприятии, посвященном годовщине выборов в Европарламент. В ходе своего выступления политик также призвал к прекращению огня, мирным переговорам и передаче руководства от генералов дипломатам. Он подчеркнул нежелание отправлять европейских солдат на Украину и видеть их возвращение "в гробах".Кроме того, по словам Орбана, фракция "Патриоты за Европу" выступает против создания военной экономики в ЕС под предлогом войны, против увеличения долгов и централизации власти в Евросоюзе за счет ущемления полномочий стран-членов.Премьер-министр выразил надежду, что победы представителей партий, входящих во фракцию, на национальных выборах помогут правым консерваторам "занять Брюссель".

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мировая экономика, газ, украина, афганистан, париж, виктор орбан, марин ле пен, ес