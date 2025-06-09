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Евросоюз не сможет победить на Украине, заявил Орбан
Евросоюз не сможет победить на Украине, заявил Орбан - 09.06.2025, ПРАЙМ
Евросоюз не сможет победить на Украине, заявил Орбан
Евросоюз не сможет одержать победу в украинском конфликте, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T15:57+0300
2025-06-09T15:57+0300
2025-06-09T17:26+0300
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ПАРИЖ, 9 июн - ПРАЙМ. Евросоюз не сможет одержать победу в украинском конфликте, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. В понедельник представители европейских правых партий собрались во Франции по приглашению Марин Ле Пен и Жордана Барделла, лидеров "Национального объединения", чтобы отметить годовщину успешного выступления их коалиции "Патриоты за Европу" на выборах в Европарламент в июне прошлого года."Провоенные политики в Брюсселе хотят заставить нас поверить, что война должна продолжаться. Но выиграть ее невозможно. На поле боя нет решения. Есть погибшие, страдания и разрушения.", - заявил Орбан, выступая на мероприятии, посвященном годовщине выборов в Европарламент. В ходе своего выступления политик также призвал к прекращению огня, мирным переговорам и передаче руководства от генералов дипломатам. Он подчеркнул нежелание отправлять европейских солдат на Украину и видеть их возвращение "в гробах".Кроме того, по словам Орбана, фракция "Патриоты за Европу" выступает против создания военной экономики в ЕС под предлогом войны, против увеличения долгов и централизации власти в Евросоюзе за счет ущемления полномочий стран-членов.Премьер-министр выразил надежду, что победы представителей партий, входящих во фракцию, на национальных выборах помогут правым консерваторам "занять Брюссель".
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мировая экономика, газ, украина, афганистан, париж, виктор орбан, марин ле пен, ес
Политика, Мировая экономика, Газ, УКРАИНА, АФГАНИСТАН, Париж, Виктор Орбан, Марин Ле Пен, ЕС
Евросоюз не сможет победить на Украине, заявил Орбан
Орбан: если ЕС не начнет дипломатическое урегулирование, то Украина станет Афганистаном
ПАРИЖ, 9 июн - ПРАЙМ. Евросоюз не сможет одержать победу в украинском конфликте, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
В понедельник представители европейских правых партий собрались во Франции по приглашению Марин Ле Пен и Жордана Барделла, лидеров "Национального объединения", чтобы отметить годовщину успешного выступления их коалиции "Патриоты за Европу" на выборах в Европарламент в июне прошлого года.
"Провоенные политики в Брюсселе хотят заставить нас поверить, что война должна продолжаться. Но выиграть ее невозможно. На поле боя нет решения. Есть погибшие, страдания и разрушения.", - заявил Орбан, выступая на мероприятии, посвященном годовщине выборов в Европарламент.
В ходе своего выступления политик также призвал к прекращению огня, мирным переговорам и передаче руководства от генералов дипломатам. Он подчеркнул нежелание отправлять европейских солдат на Украину и видеть их возвращение "в гробах".
Кроме того, по словам Орбана, фракция "Патриоты за Европу" выступает против создания военной экономики в ЕС под предлогом войны, против увеличения долгов и централизации власти в Евросоюзе за счет ущемления полномочий стран-членов.
Премьер-министр выразил надежду, что победы представителей партий, входящих во фракцию, на национальных выборах помогут правым консерваторам "занять Брюссель".
В Кремле оценили позицию Орбана в отношении России