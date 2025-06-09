Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евросоюз не сможет победить на Украине, заявил Орбан - 09.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250609/orban-858337449.html
Евросоюз не сможет победить на Украине, заявил Орбан
Евросоюз не сможет победить на Украине, заявил Орбан - 09.06.2025, ПРАЙМ
Евросоюз не сможет победить на Украине, заявил Орбан
Евросоюз не сможет одержать победу в украинском конфликте, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T15:57+0300
2025-06-09T17:26+0300
политика
мировая экономика
газ
украина
афганистан
париж
виктор орбан
марин ле пен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/59/841265931_0:0:8193:4609_1920x0_80_0_0_ea60377ff5a312f6b20b654b5050ed74.jpg
ПАРИЖ, 9 июн - ПРАЙМ. Евросоюз не сможет одержать победу в украинском конфликте, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. В понедельник представители европейских правых партий собрались во Франции по приглашению Марин Ле Пен и Жордана Барделла, лидеров "Национального объединения", чтобы отметить годовщину успешного выступления их коалиции "Патриоты за Европу" на выборах в Европарламент в июне прошлого года."Провоенные политики в Брюсселе хотят заставить нас поверить, что война должна продолжаться. Но выиграть ее невозможно. На поле боя нет решения. Есть погибшие, страдания и разрушения.", - заявил Орбан, выступая на мероприятии, посвященном годовщине выборов в Европарламент. В ходе своего выступления политик также призвал к прекращению огня, мирным переговорам и передаче руководства от генералов дипломатам. Он подчеркнул нежелание отправлять европейских солдат на Украину и видеть их возвращение "в гробах".Кроме того, по словам Орбана, фракция "Патриоты за Европу" выступает против создания военной экономики в ЕС под предлогом войны, против увеличения долгов и централизации власти в Евросоюзе за счет ущемления полномочий стран-членов.Премьер-министр выразил надежду, что победы представителей партий, входящих во фракцию, на национальных выборах помогут правым консерваторам "занять Брюссель".
https://1prime.ru/20250609/peskov-858328556.html
украина
афганистан
париж
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/59/841265931_0:0:7285:5464_1920x0_80_0_0_c78ae35936e8a004018457d7d5920f26.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, газ, украина, афганистан, париж, виктор орбан, марин ле пен, ес
Политика, Мировая экономика, Газ, УКРАИНА, АФГАНИСТАН, Париж, Виктор Орбан, Марин Ле Пен, ЕС
15:57 09.06.2025 (обновлено: 17:26 09.06.2025)
 
Евросоюз не сможет победить на Украине, заявил Орбан

Орбан: если ЕС не начнет дипломатическое урегулирование, то Украина станет Афганистаном

© Фото : Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer ZoltánПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© Фото : Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 9 июн - ПРАЙМ. Евросоюз не сможет одержать победу в украинском конфликте, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
В понедельник представители европейских правых партий собрались во Франции по приглашению Марин Ле Пен и Жордана Барделла, лидеров "Национального объединения", чтобы отметить годовщину успешного выступления их коалиции "Патриоты за Европу" на выборах в Европарламент в июне прошлого года.
"Провоенные политики в Брюсселе хотят заставить нас поверить, что война должна продолжаться. Но выиграть ее невозможно. На поле боя нет решения. Есть погибшие, страдания и разрушения.", - заявил Орбан, выступая на мероприятии, посвященном годовщине выборов в Европарламент.
В ходе своего выступления политик также призвал к прекращению огня, мирным переговорам и передаче руководства от генералов дипломатам. Он подчеркнул нежелание отправлять европейских солдат на Украину и видеть их возвращение "в гробах".
Кроме того, по словам Орбана, фракция "Патриоты за Европу" выступает против создания военной экономики в ЕС под предлогом войны, против увеличения долгов и централизации власти в Евросоюзе за счет ущемления полномочий стран-членов.
Премьер-министр выразил надежду, что победы представителей партий, входящих во фракцию, на национальных выборах помогут правым консерваторам "занять Брюссель".
*Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
В Кремле оценили позицию Орбана в отношении России
12:46
 
ПолитикаМировая экономикаГазУКРАИНААФГАНИСТАНПарижВиктор ОрбанМарин Ле ПенЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала