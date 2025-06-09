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В России снизилась средняя стоимость полиса ОСАГО

В России снизилась средняя стоимость полиса ОСАГО - 09.06.2025, ПРАЙМ

В России снизилась средняя стоимость полиса ОСАГО

Средняя стоимость полиса ОСАГО в России за четыре месяца текущего года снизилась на 5,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 7 344 рублей,... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T15:54+0300

2025-06-09T15:54+0300

2025-06-09T15:54+0300

бизнес

россия

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рса

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Средняя стоимость полиса ОСАГО в России за четыре месяца текущего года снизилась на 5,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 7 344 рублей, при этом средняя выплата по автогражданке выросла на 17,4% до 108 241 рубля, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). "Средняя премия по годовым полисам ОСАГО по итогам четырех месяцев 2025 года составила 7 344 рубля, что на 5,3% ниже, чем средняя премия по обязательной "автогражданке" по итогам четырех месяцев 2024 года. Средняя выплата по ОСАГО за январь-апрель 2025 года выросла на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 108 241 рубль. За аналогичный период в 2024 году она составляла 92 233 рубля", - говорится в сообщении. "Несмотря на продолжающуюся стабилизацию на рынке автозапчастей, средняя выплата по ОСАГО продолжает расти. В апреле этого года она выросла на 28% по сравнению с апрелем прошлого года и достигла 113 201 рубля. При этом рост средней премии страховщикам удается сдерживать", - поясняет президент РСА Евгений Уфимцев. В апреле 2025 года, по его словам, средняя премия по годовым полисам ОСАГО снизилась на 3,9% в сравнении с апрелем прошлого года и составила 6 968 рублей. Снижение премии, по его словам, произошло благодаря очередному автоматическому пересмотру коэффициентов бонус-малус (КБМ). Обновление КБМ происходит ежегодно 1 апреля для всех водителей и действует один год. "Также во многом это происходит благодаря высокой конкуренции между страховщиками за безубыточных, аккуратных водителей, которые соблюдают ПДД на дорогах и стараются ездить безаварийно, и таких водителей становится все больше", – сказал Уфимцев. РСА также отмечает рост количества заключённых договоров ОСАГО в проблемных регионах, что свидетельствует об улучшении там ситуации с автогражданкой. Так, в Дагестане, Чечене, Северной Осетии-Алании рост количества заключённых договоров обязательной "автогражданки" за январь-апрель составил 61%, 51% и 45% соответственно (в сравнении с январем-апрелем 2024 года). Значительный рост количества заключенных договоров по годовым полисам ОСАГО продолжается также на новых территориях, где с 1 января 2025 года законодательство об ОСАГО стало действовать в полном объеме. Общая сумма выплат по ОСАГО за первые четыре месяца 2025 года, по оценке РСА, составила 71,7 миллиарда рублей, включая 67,7 миллиарда рублей выплат страховщиков, 3,2 миллиарда рублей судебных накладных расходов и 0,8 миллиарда рублей выплат из компенсационного фонда РСА. Количество заключенных договоров за этот период составило 15,2 миллиона, из них 1,2 миллиона договоров - краткосрочные полисы обязательного страхования автогражданской ответственности. Рост общего количества заключенных договоров ОСАГО составил 14,7% в сравнении январем-апрелем 2024 года. Собранные за первые четыре месяца 2025 года премии по ОСАГО составили 103,4 миллиарда рублей – рост 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

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бизнес, россия, дагестан, рса