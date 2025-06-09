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МИД Китая сделал заявление об отношениях с Россией

МИД Китая сделал заявление об отношениях с Россией - 09.06.2025, ПРАЙМ

МИД Китая сделал заявление об отношениях с Россией

Китайско-российские отношения не подвержены влиянию какой-либо третьей стороны, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T10:35+0300

2025-06-09T10:35+0300

2025-06-09T10:35+0300

политика

россия

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ПЕКИН, 9 июн – ПРАЙМ. Китайско-российские отношения не подвержены влиянию какой-либо третьей стороны, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. В понедельник в ходе брифинга МИД КНР один из журналистов попросил Линь Цзяня прокомментировать статью в газете New York Times, в которой утверждается, что российские спецслужбы якобы считают, что "Китай представляет серьезную угрозу" для России. "Я не ознакомлен с информацией, о которой вы говорите", - сказал Линь Цзянь. "Я хочу подчеркнуть, что отношения между Китаем и Россией не направлены против какой-либо третьей стороны и не подвержены влиянию какой-либо третьей стороны", - добавил дипломат.

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китай

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россия, китай, new york times