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Бюджет России получит 163 миллиарда рублей неучтенных в прогнозе доходов

Бюджет России получит 163 миллиарда рублей неучтенных в прогнозе доходов - 09.06.2025, ПРАЙМ

Бюджет России получит 163 миллиарда рублей неучтенных в прогнозе доходов

Поступление в бюджет РФ доходов, которые ранее не прогнозировались, ожидается в общем объеме 163,4 миллиарда рублей, из них около 150 миллиардов рублей... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T10:38+0300

2025-06-09T10:38+0300

2025-06-09T10:38+0300

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счетная палата

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Поступление в бюджет РФ доходов, которые ранее не прогнозировались, ожидается в общем объеме 163,4 миллиарда рублей, из них около 150 миллиардов рублей составляют доходы от перечисления части прибыли Банка России, говорится в заключении Счетной палаты РФ на проект поправок к закону о бюджете на 2025-2027 годов. Госдума в конце мая приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, предусматривающий рост расходов на 829 миллиардов рублей. Второе чтение планируется 10 июня, третье – 11 июня. При этом показатели на 2026-2027 годы не меняются. Приоритеты бюджета также сохраняются, включая соцподдержку граждан и финансовое обеспечение обороны и безопасности страны. "В составе законопроекта учтены поступления доходов, которые ранее не прогнозировались, в общем объеме 163,4 миллиарда рублей, из них доходы от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации в связи с получением прибыли Банком России по итогам 2024 года – в сумме 149,7 миллиарда рублей, налог на доходы физических лиц в части определенных сумм налога – 5,0 миллиарда рублей, отдельных административных штрафов – 5,3 миллиарда рублей", - отмечается в заключении Счетной палаты. Согласно законопроекту, дефицит федерального бюджета в 2025 году увеличится до 3,8 триллиона рублей, или 1,7% ВВП, доходы снизятся до 38,506 триллиона рублей, а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей. При этом нефтегазовые доходы ожидаются в размере 8,317 триллиона рублей, а ненефтегазовые вырастут до 30,189 триллиона рублей. Изначально законом о бюджете утверждались доходы в 2025 году в размере 40,296 триллиона рублей, расходы - 41,469 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году – до 43,154 триллиона; расходов – до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2025 году планировался 0,5% ВВП, в 2026 году ожидается 0,9% ВВП, в 2027 году - 1,1% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования.

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россия, финансы, рф, счетная палата, госдума, банк россии