https://1prime.ru/20250609/patrushev-858322103.html

Патрушев заявил об усилении угроз морским рубежам России

Патрушев заявил об усилении угроз морским рубежам России - 09.06.2025, ПРАЙМ

Патрушев заявил об усилении угроз морским рубежам России

Угрозы морским рубежам России будут лишь усиливаться, об этом говорит анализ обстановки в мире, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T10:05+0300

2025-06-09T10:05+0300

2025-06-09T10:05+0300

политика

россия

общество

москва

николай патрушев

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Угрозы морским рубежам России будут лишь усиливаться, об этом говорит анализ обстановки в мире, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев "Анализ обстановки в мире, в том числе в сопредельных регионах, говорит о том, что угрозы нашим морским рубежам будут лишь усиливаться", - сказал Патрушев в интервью aif.ru.Он также отметил, что на данный момент фиксируются все новые провокации против России на Балтике."Морская граница России составляет более 38 тысяч километров и является более протяженной - по сравнению с сухопутной. И на всех участках границы мы сталкиваемся с попытками ее нарушения. Фиксируются все новые провокации на Балтике, мы видим стремление наших оппонентов прощупывать российские арктические морские границы, не все благополучно, скажем, на Тихом океане", - отметил он.Патрушев также заметил, что России необходимо строить военные корабли, характеристики которых позволят превзойти флот иностранных государств.

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россия, общество , москва, николай патрушев