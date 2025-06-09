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Патрушев заявил об усилении угроз морским рубежам России - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Патрушев заявил об усилении угроз морским рубежам России
Патрушев заявил об усилении угроз морским рубежам России - 09.06.2025, ПРАЙМ
Патрушев заявил об усилении угроз морским рубежам России
Угрозы морским рубежам России будут лишь усиливаться, об этом говорит анализ обстановки в мире, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T10:05+0300
2025-06-09T10:05+0300
политика
россия
общество
москва
николай патрушев
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Угрозы морским рубежам России будут лишь усиливаться, об этом говорит анализ обстановки в мире, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев "Анализ обстановки в мире, в том числе в сопредельных регионах, говорит о том, что угрозы нашим морским рубежам будут лишь усиливаться", - сказал Патрушев в интервью aif.ru.Он также отметил, что на данный момент фиксируются все новые провокации против России на Балтике."Морская граница России составляет более 38 тысяч километров и является более протяженной - по сравнению с сухопутной. И на всех участках границы мы сталкиваемся с попытками ее нарушения. Фиксируются все новые провокации на Балтике, мы видим стремление наших оппонентов прощупывать российские арктические морские границы, не все благополучно, скажем, на Тихом океане", - отметил он.Патрушев также заметил, что России необходимо строить военные корабли, характеристики которых позволят превзойти флот иностранных государств.
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россия, общество , москва, николай патрушев
Политика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Николай Патрушев
10:05 09.06.2025
 
Патрушев заявил об усилении угроз морским рубежам России

Патрушев: угрозы морским рубежам России будут лишь усиливаться

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
© POOL
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Угрозы морским рубежам России будут лишь усиливаться, об этом говорит анализ обстановки в мире, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев
"Анализ обстановки в мире, в том числе в сопредельных регионах, говорит о том, что угрозы нашим морским рубежам будут лишь усиливаться", - сказал Патрушев в интервью aif.ru.
Он также отметил, что на данный момент фиксируются все новые провокации против России на Балтике.
"Морская граница России составляет более 38 тысяч километров и является более протяженной - по сравнению с сухопутной. И на всех участках границы мы сталкиваемся с попытками ее нарушения. Фиксируются все новые провокации на Балтике, мы видим стремление наших оппонентов прощупывать российские арктические морские границы, не все благополучно, скажем, на Тихом океане", - отметил он.
Патрушев также заметил, что России необходимо строить военные корабли, характеристики которых позволят превзойти флот иностранных государств.
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ПолитикаРОССИЯОбществоМОСКВАНиколай Патрушев
 
 
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