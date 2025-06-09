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Песков: Москва готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Песков: Москва готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ
Песков: Москва готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ - 09.06.2025, ПРАЙМ
Песков: Москва готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ
Россия готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T12:46+0300
2025-06-09T12:54+0300
политика
общество
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Россия готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Наши специалисты находятся на месте у границы, на месте в предполагавшейся передаче. Об этом уже говорилось. И мы готовы выполнять (договоренности - ред.)", - отметил официальный представитель кремля в беседе с журналистами.Пресс-секретарь главы государства также отметил, что:Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
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общество , россия, украина, дмитрий песков, всу
Политика, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, ВСУ
12:46 09.06.2025 (обновлено: 12:54 09.06.2025)
 
Песков: Москва готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ

Песков: РФ готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ Украине

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ
Рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Россия готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Наши специалисты находятся на месте у границы, на месте в предполагавшейся передаче. Об этом уже говорилось. И мы готовы выполнять (договоренности - ред.)", - отметил официальный представитель кремля в беседе с журналистами.
Пресс-секретарь главы государства также отметил, что:
  • нужно понять, отказывается ли Украина от достигнутых с Россией договоренностей по передаче тел военнослужащих ВСУ;
  • пока не идет речи о том, чтобы прибегнуть к помощи международных организаций для отправки тел военных ВСУ на Украину;
  • Москва придерживается договоренностей по обмену пленными, достигнутых в Стамбуле;
  • объяснения Украины по поводу несостоявшегося обмена военнопленными и возвращения тел погибших военнослужащих вряд ли можно счесть правдоподобными.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
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