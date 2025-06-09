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В Кремле оценили позицию Орбана в отношении России
В Кремле оценили позицию Орбана в отношении России - 09.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили позицию Орбана в отношении России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всегда был и остается сторонником решения сложных проблем путем диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T12:46+0300
2025-06-09T12:46+0300
2025-06-09T12:46+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всегда был и остается сторонником решения сложных проблем путем диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Премьер-министр Орбан всегда был и остается убежденным сторонником решения самых сложных проблем путем диалога", - сказал Песков, добавив, что такая позиция отличается от "близорукой" позиции большинства стран ЕС.Тем не менее, как отметил пресс-секретарь, пока визит президента России Владимира Путина в Венгрию не планируется."Пока такой темы на повестке не стоит", - ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.Ранее Орбан в эфире телеканала LCI заявил, что, если президент России Владимир Путин приедет в Венгрию, он будет принят, как подобает.
https://1prime.ru/20250608/putin-858312522.html
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Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, РФ, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ЕС
В Кремле оценили позицию Орбана в отношении России
Песков: Орбан всегда был и остается сторонником решения сложных проблем путем диалога
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всегда был и остается сторонником решения сложных проблем путем диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Премьер-министр Орбан всегда был и остается убежденным сторонником решения самых сложных проблем путем диалога", - сказал Песков, добавив, что такая позиция отличается от "близорукой" позиции большинства стран ЕС.
Тем не менее, как отметил пресс-секретарь, пока визит президента России Владимира Путина в Венгрию не планируется.
"Пока такой темы на повестке не стоит", - ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.
Ранее Орбан в эфире телеканала LCI заявил, что, если президент России Владимир Путин приедет в Венгрию, он будет принят, как подобает.
Орбан объяснил, что ожидает Путина, если он приедет в Венгрию