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В Кремле оценили позицию Орбана в отношении России

В Кремле оценили позицию Орбана в отношении России - 09.06.2025, ПРАЙМ

В Кремле оценили позицию Орбана в отношении России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всегда был и остается сторонником решения сложных проблем путем диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T12:46+0300

2025-06-09T12:46+0300

2025-06-09T12:46+0300

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всегда был и остается сторонником решения сложных проблем путем диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Премьер-министр Орбан всегда был и остается убежденным сторонником решения самых сложных проблем путем диалога", - сказал Песков, добавив, что такая позиция отличается от "близорукой" позиции большинства стран ЕС.Тем не менее, как отметил пресс-секретарь, пока визит президента России Владимира Путина в Венгрию не планируется."Пока такой темы на повестке не стоит", - ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.Ранее Орбан в эфире телеканала LCI заявил, что, если президент России Владимир Путин приедет в Венгрию, он будет принят, как подобает.

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россия, мировая экономика, венгрия, рф, виктор орбан, дмитрий песков, владимир путин, ес