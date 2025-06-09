https://1prime.ru/20250609/peskov-858328729.html

Россия продолжит разговор с Украиной, заявили в Кремле

Россия продолжит разговор с Украиной, заявили в Кремле - 09.06.2025, ПРАЙМ

Россия продолжит разговор с Украиной, заявили в Кремле

Россия будет продолжать разговор с Украиной, несмотря на существенные изменения в видении сущности киевского режима. Об этом сообщил официальный представитель... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T12:48+0300

2025-06-09T12:48+0300

2025-06-09T12:48+0300

политика

россия

москва

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Россия будет продолжать разговор с Украиной, несмотря на существенные изменения в видении сущности киевского режима. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Речь безусловно пойдет о продолжении разговоров, если вы помните, несмотря на наше существенное изменение, как говорил президент (России Владимир Путин), видения сущности киевского режима, который после ударов по мирным поездам с гражданским населением фактически приобрел все характеристики террористического режима. Все-таки была высказана точка зрения министерства иностранных дел российской федерации, Сергей Викторович Лавров высказал точку зрения, где сказал, что несмотря на это, все-таки на рабочем уровне контакты продолжать нужно. И президент с этим согласился", - отметил он.По словам Пескова, речь о новом раунде переговоров с Украиной зайдёт, но точного понимания сейчас нет.

https://1prime.ru/20250608/svo-858309447.html

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россия, москва, украина, дмитрий песков