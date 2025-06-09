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Россия продолжит разговор с Украиной, заявили в Кремле - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Россия продолжит разговор с Украиной, заявили в Кремле
Россия продолжит разговор с Украиной, заявили в Кремле - 09.06.2025, ПРАЙМ
Россия продолжит разговор с Украиной, заявили в Кремле
Россия будет продолжать разговор с Украиной, несмотря на существенные изменения в видении сущности киевского режима. Об этом сообщил официальный представитель... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T12:48+0300
2025-06-09T12:48+0300
политика
россия
москва
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Россия будет продолжать разговор с Украиной, несмотря на существенные изменения в видении сущности киевского режима. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Речь безусловно пойдет о продолжении разговоров, если вы помните, несмотря на наше существенное изменение, как говорил президент (России Владимир Путин), видения сущности киевского режима, который после ударов по мирным поездам с гражданским населением фактически приобрел все характеристики террористического режима. Все-таки была высказана точка зрения министерства иностранных дел российской федерации, Сергей Викторович Лавров высказал точку зрения, где сказал, что несмотря на это, все-таки на рабочем уровне контакты продолжать нужно. И президент с этим согласился", - отметил он.По словам Пескова, речь о новом раунде переговоров с Украиной зайдёт, но точного понимания сейчас нет.
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россия, москва, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, Дмитрий Песков
12:48 09.06.2025
 
Россия продолжит разговор с Украиной, заявили в Кремле

Песков: РФ продолжит разговор с Украиной, несмотря на изменения в видении Киева

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Россия будет продолжать разговор с Украиной, несмотря на существенные изменения в видении сущности киевского режима. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Речь безусловно пойдет о продолжении разговоров, если вы помните, несмотря на наше существенное изменение, как говорил президент (России Владимир Путин), видения сущности киевского режима, который после ударов по мирным поездам с гражданским населением фактически приобрел все характеристики террористического режима. Все-таки была высказана точка зрения министерства иностранных дел российской федерации, Сергей Викторович Лавров высказал точку зрения, где сказал, что несмотря на это, все-таки на рабочем уровне контакты продолжать нужно. И президент с этим согласился", - отметил он.
По словам Пескова, речь о новом раунде переговоров с Украиной зайдёт, но точного понимания сейчас нет.
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