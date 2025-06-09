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НАТО демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии, заявил Песков - 09.06.2025, ПРАЙМ
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НАТО демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии, заявил Песков
НАТО демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии, заявил Песков - 09.06.2025, ПРАЙМ
НАТО демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии, заявил Песков
НАТО сейчас, сбросив все маски, демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии и конфронтации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T12:49+0300
2025-06-09T12:49+0300
политика
россия
общество
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. НАТО сейчас, сбросив все маски, демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии и конфронтации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вы видите, что сейчас Североатлантический альянс, сбросив все маски, всячески демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии и конфронтации. Именно таким инструментом является Североатлантический альянс", - сказал Песков журналистам.
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россия, общество , дмитрий песков, нато
Политика, РОССИЯ, Общество , Дмитрий Песков, НАТО
12:49 09.06.2025
 
НАТО демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии, заявил Песков

Песков: НАТО демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии и конфронтации

© flickr.com / Lukas PlewniaФлаги: Польши, ЕС и НАТО
Флаги: Польши, ЕС и НАТО - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© flickr.com / Lukas Plewnia
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. НАТО сейчас, сбросив все маски, демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии и конфронтации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы видите, что сейчас Североатлантический альянс, сбросив все маски, всячески демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии и конфронтации. Именно таким инструментом является Североатлантический альянс", - сказал Песков журналистам.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
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4 июня, 14:39
 
ПолитикаРОССИЯОбществоДмитрий ПесковНАТО
 
 
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