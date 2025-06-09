https://1prime.ru/20250609/peskov-858329026.html

НАТО демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии, заявил Песков

НАТО демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии, заявил Песков - 09.06.2025, ПРАЙМ

НАТО демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии, заявил Песков

НАТО сейчас, сбросив все маски, демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии и конфронтации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T12:49+0300

2025-06-09T12:49+0300

2025-06-09T12:49+0300

политика

россия

общество

дмитрий песков

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/82579/48/825794836_0:29:2358:1355_1920x0_80_0_0_087c39b2a9c13eb425124573aa106443.jpg

МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. НАТО сейчас, сбросив все маски, демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии и конфронтации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вы видите, что сейчас Североатлантический альянс, сбросив все маски, всячески демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии и конфронтации. Именно таким инструментом является Североатлантический альянс", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250604/zakharova-858191391.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , дмитрий песков, нато