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НАТО демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии, заявил Песков
НАТО демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии, заявил Песков - 09.06.2025, ПРАЙМ
НАТО демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии, заявил Песков
НАТО сейчас, сбросив все маски, демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии и конфронтации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T12:49+0300
2025-06-09T12:49+0300
2025-06-09T12:49+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. НАТО сейчас, сбросив все маски, демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии и конфронтации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вы видите, что сейчас Североатлантический альянс, сбросив все маски, всячески демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии и конфронтации. Именно таким инструментом является Североатлантический альянс", - сказал Песков журналистам.
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россия, общество , дмитрий песков, нато
Политика, РОССИЯ, Общество , Дмитрий Песков, НАТО
НАТО демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии, заявил Песков
Песков: НАТО демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии и конфронтации
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. НАТО сейчас, сбросив все маски, демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии и конфронтации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы видите, что сейчас Североатлантический альянс, сбросив все маски, всячески демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии и конфронтации. Именно таким инструментом является Североатлантический альянс", - сказал Песков журналистам.
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