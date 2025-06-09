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В Кремле прокомментировали укрепление рубля - 09.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Кремле прокомментировали укрепление рубля
В Кремле прокомментировали укрепление рубля - 09.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали укрепление рубля
Укрепление рубля приносит определенные издержки экспортерам, но в то же время означает, что макроэкономическая стабильность и запас прочности экономики России... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T12:50+0300
2025-06-09T12:53+0300
экономика
россия
финансы
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Укрепление рубля приносит определенные издержки экспортерам, но в то же время означает, что макроэкономическая стабильность и запас прочности экономики России сейчас налицо, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Говоря об укреплении рубля, Песков отметил: "Для определенных сегментов экономики это хорошо. Для каких-то сегментов экономики - экспортоориентированных - есть определенные издержки в этой связи. Но налицо одно: это макроэкономическая стабильность и запас прочности российской экономики".Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что произошедшее в этом году укрепление рубля видно невооруженным глазом даже без Bank of America.
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россия, финансы, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Дмитрий Песков
12:50 09.06.2025 (обновлено: 12:53 09.06.2025)
 
В Кремле прокомментировали укрепление рубля

Песков: укрепление рубля означает запас прочности экономики России

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Укрепление рубля приносит определенные издержки экспортерам, но в то же время означает, что макроэкономическая стабильность и запас прочности экономики России сейчас налицо, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Говоря об укреплении рубля, Песков отметил: "Для определенных сегментов экономики это хорошо. Для каких-то сегментов экономики - экспортоориентированных - есть определенные издержки в этой связи. Но налицо одно: это макроэкономическая стабильность и запас прочности российской экономики".
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что произошедшее в этом году укрепление рубля видно невооруженным глазом даже без Bank of America.
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