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В Кремле прокомментировали укрепление рубля
В Кремле прокомментировали укрепление рубля - 09.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали укрепление рубля
Укрепление рубля приносит определенные издержки экспортерам, но в то же время означает, что макроэкономическая стабильность и запас прочности экономики России... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T12:50+0300
2025-06-09T12:50+0300
2025-06-09T12:53+0300
экономика
россия
финансы
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Укрепление рубля приносит определенные издержки экспортерам, но в то же время означает, что макроэкономическая стабильность и запас прочности экономики России сейчас налицо, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Говоря об укреплении рубля, Песков отметил: "Для определенных сегментов экономики это хорошо. Для каких-то сегментов экономики - экспортоориентированных - есть определенные издержки в этой связи. Но налицо одно: это макроэкономическая стабильность и запас прочности российской экономики".Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что произошедшее в этом году укрепление рубля видно невооруженным глазом даже без Bank of America.
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россия, финансы, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали укрепление рубля
Песков: укрепление рубля означает запас прочности экономики России
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Укрепление рубля приносит определенные издержки экспортерам, но в то же время означает, что макроэкономическая стабильность и запас прочности экономики России сейчас налицо, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Говоря об укреплении рубля, Песков отметил: "Для определенных сегментов экономики это хорошо. Для каких-то сегментов экономики - экспортоориентированных - есть определенные издержки в этой связи. Но налицо одно: это макроэкономическая стабильность и запас прочности российской экономики".
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что произошедшее в этом году укрепление рубля видно невооруженным глазом даже без Bank of America.
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