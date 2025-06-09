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В Кремле прокомментировали укрепление рубля

В Кремле прокомментировали укрепление рубля - 09.06.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали укрепление рубля

Укрепление рубля приносит определенные издержки экспортерам, но в то же время означает, что макроэкономическая стабильность и запас прочности экономики России... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T12:50+0300

2025-06-09T12:50+0300

2025-06-09T12:53+0300

экономика

россия

финансы

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Укрепление рубля приносит определенные издержки экспортерам, но в то же время означает, что макроэкономическая стабильность и запас прочности экономики России сейчас налицо, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Говоря об укреплении рубля, Песков отметил: "Для определенных сегментов экономики это хорошо. Для каких-то сегментов экономики - экспортоориентированных - есть определенные издержки в этой связи. Но налицо одно: это макроэкономическая стабильность и запас прочности российской экономики".Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что произошедшее в этом году укрепление рубля видно невооруженным глазом даже без Bank of America.

https://1prime.ru/20250609/putin-858327080.html

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россия, финансы, дмитрий песков